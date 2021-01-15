İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı

İstanbul'da beklenen yağışlar geçen hafta yağmur olarak düşmüştü. Bugün itibarıyla, kentte beklenen kar yağışı da etkili olmaya başladı. Kar yağışının pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Son yılların en kurak dönemini geçiren kentin su kaynakları açısından da çok önemli olan yağışlarla birlikte, barajlardaki son doluluk oranı da İSKİ tarafından açıklandı.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI

İSKİ'den yapılan açıklamada, 14 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarının 2 milyon 665 bin metreküp olduğu belirtildi.

İSKİ, 15 Ocak 2021 tarihi itibarıyla içme suyu kaynaklarının doluluk oranını da yüzde 28,03 olarak bildirdi.

14 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 665 bin metreküp

15 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %28,03 pic.twitter.com/gzDSOc2rF2 — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 15, 2021



