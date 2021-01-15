HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı

İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı

15.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı

İSKİ, İstanbul'da bugün itibarıyla barajların doluluk oranının yüzde 28,03 olduğunu açıkladı.

İstanbul'da beklenen yağışlar geçen hafta yağmur olarak düşmüştü. Bugün itibarıyla, kentte beklenen kar yağışı da etkili olmaya başladı. Kar yağışının pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Son yılların en kurak dönemini geçiren kentin su kaynakları açısından da çok önemli olan yağışlarla birlikte, barajlardaki son doluluk oranı da İSKİ tarafından açıklandı.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI

İSKİ'den yapılan açıklamada, 14 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarının 2 milyon 665 bin metreküp olduğu belirtildi.

İSKİ, 15 Ocak 2021 tarihi itibarıyla içme suyu kaynaklarının doluluk oranını da yüzde 28,03 olarak bildirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
1 kere aşı olmak yetecek mi? Ateş Kara'dan flaş açıklama1 kere aşı olmak yetecek mi? Ateş Kara'dan flaş açıklama
Instagram yeni hesap açma işlemi nasıl yapılır? Instagram'a nasıl kayıt olunur?Instagram yeni hesap açma işlemi nasıl yapılır? Instagram'a nasıl kayıt olunur?

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

İstanbullular güne karla uyandı! Lapa lapa yağdı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

NATO'daki Türkiye-Yunanistan görüşmeleri yeniden başlıyor

NATO'daki görüşmeler yeniden başlıyor

Son dakika! Ereğli'de yolcu otobüsü devrildi

Ereğli'de yolcu otobüsü devrildi

Adalet Bakanlığı personellerinin aşı olma sırası 2021... İcra - zabıt katibi ve mübaşirler ne zaman aşı olacak?

İcra - zabıt katibi ve mübaşirler ne zaman aşı olacak?

Babasını öldürüp, annesini yaralamıştı: Beni evlendir dedim, 'Sen delisin' dedi, orada film koptu

Babasını öldürüp, annesini yaralamıştı: Beni evlendir dedim, 'Sen delisin' dedi, orada film koptu

Zabıtaların aşı olma sırası 2021... İşte özel güvenlik ve zabıtaların aşı olma sırası! Belediye çalışanları ne zaman aşı olacak?

Zabıtalar ne zaman aşı olacak?

İSKİ su kesintisi 15 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 15 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.