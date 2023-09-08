İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 8 EYLÜL 2023: Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler, 8 Eylül 2023 Cuma günü İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından açıklandı. Böylelikle "Sular ne zaman gelecek?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Arıza ve bakım çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Birçok kişi, internette araştırma yapıyor. İşte 9 Eylül 2023 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi ekranı...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ!

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul su kesintisi listesine tıklayarak bulunduğunuz ilçeye ilişkin son durum hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Anlık bir su kesintisi sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden arıza kaydı bırakabilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI İÇİN TILAYIN

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfası:



