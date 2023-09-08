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İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 8 EYLÜL 2023: Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama

08.09.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? Merak edilen sorunun yanıtı ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ su kesintisi 8 Eylül 2023 Cuma günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? 8 Eylül 2023 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesi ve detaylar haberimizde...

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 8 EYLÜL 2023: Sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesintisi sorgulama

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler, 8 Eylül 2023 Cuma günü İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından açıklandı. Böylelikle "Sular ne zaman gelecek?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Arıza ve bakım çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Birçok kişi, internette araştırma yapıyor. İşte 9 Eylül 2023 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi ekranı...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ!

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SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul su kesintisi listesine tıklayarak bulunduğunuz ilçeye ilişkin son durum hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

J

Anlık bir su kesintisi sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden arıza kaydı bırakabilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI İÇİN TILAYIN

JJ

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfası:

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

JJJ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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