İSKİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 İSKİ personel alımı başvuru sonuçları!

İSKİ personel alımı başvuru sonuçları isim listesine ulaşmak isteyen yüzlerce kişi araştırmalara koyuldu. İSKİ 2022 yılında boş olan; tercüman, biyolog, ekonomist, laborant, peyzaj mimarı, kimyager, mimar, restoratör, teknisyen, tekniker ve mühendis kadrolarına toplamda 223 personel alacak. Başvurular 19 Ağustos tarihinde tamamlandı. Peki İSKİ personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?
İSKİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların 29 Ağustos tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 29 Ağustos 2022 tarihinde https://www.iski.gov.tr/ adresinden yayımlanacak. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.
İSKİ tarafından yayımlanan personel alımında aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağı bildirildi:
Tercüman
Biyolog
Ekonomist
Laborant
Peyzaj Mimarı
Kimyager
Mimar
Restoratör
Teknisyen
Tekniker
Mühendis