İSKİ personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 İSKİ personel alımı başvuru sonuçları!

İSKİ personel alımı başvuru sonuçları isim listesine ulaşmak isteyen yüzlerce kişi araştırmalara koyuldu. İSKİ 2022 yılında boş olan; tercüman, biyolog, ekonomist, laborant, peyzaj mimarı, kimyager, mimar, restoratör, teknisyen, tekniker ve mühendis kadrolarına toplamda 223 personel alacak. Başvurular 19 Ağustos tarihinde tamamlandı. Peki İSKİ personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

İSKİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İSKİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların 29 Ağustos tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 29 Ağustos 2022 tarihinde https://www.iski.gov.tr/ adresinden yayımlanacak. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.

İSKİ HANGİ KADROLARA ALIM YAPIYOR?

İSKİ tarafından yayımlanan personel alımında aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağı bildirildi:

Tercüman

Biyolog

Ekonomist

Laborant

Peyzaj Mimarı

Kimyager

Mimar

Restoratör

Teknisyen

Tekniker

Mühendis

