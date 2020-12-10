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İSKİ su kesintisi 10 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

10.12.2020 09:56 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 10 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 10 Aralık 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 10 Aralık İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 10 Aralık sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

10 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Elektrik kesintisi listesi 10 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulamaElektrik kesintisi listesi 10 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

10 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde kesintiden etkilenen Kayabaşı mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 10 Aralık 2020 09.34’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 10 Aralık 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kadıköy

Kadıköy ilçesinde kesintiden etkilenen Fikirtepe mahallesi, Merdivenköy mahallesi, Dumlupınar mahallesi ve Eğitim mahallesinde 500 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 10 Aralık 2020 07.04’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 10 Aralık 2020 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede yer alan açıklamada "Kadıköy-Fikirtepe Hızırney Caddesi 500Mm İsale Hattında Bakım Onarım Çalışması Yapılmaktadır." ifadesi yer alıyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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