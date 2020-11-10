İSKİ su kesintisi 10 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 10 Kasım sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?
Beylikdüzü ilçesinde kesintiden etkilenen Cumhuriyet mahallesi, Büyükşehir mahallesi ve Barış mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 10 Kasım 2020 10.43’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 10 Kasım 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Küçükçekmece ilçesinde kesintiden etkilenen İnönü mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 10 Kasım 2020 10.10’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 10 Kasım 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Maltepe ilçesinde kesintiden etkilenen Çınar mahallesi, Küçükyalı mahallesi ve Altıntepe mahallesinde şebeke hattı vana montajı/değişimi nedeniyle 10 Kasım 2020 10.31’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 10 Kasım 2020 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sarıyer ilçesinde kesintiden etkilenen Pınar mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 10 Kasım 2020 09.44’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 10 Kasım 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sultangazi ilçesinde kesintiden etkilenen Cebeci mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 10 Kasım 2020 08.54’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 10 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Silivri ilçesinde kesintiden etkilenen Akören mahallesinde 500 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 9 Kasım 2020 23.34’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 10 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede konuyla ilgili olarak "Çatalca-Oklalı Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır." açıklaması yer alıyor.
Çatalca ilçesinde kesintiden etkilenen Oklalı mahallesi, Kaleiçi mahallesi ve Gökçeali mahallesinde 500 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 9 Kasım 2020 23.34’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 10 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede konuyla ilgili olarak "Çatalca-Oklalı Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır." açıklaması yer alıyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.