İSKİ su kesintisi 12 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 12 Aralık sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

12 ARALIK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy Su Kesintisi

Arnavutköy ilçesinde kesintiden etkilenen İslambey mahallesi ve Yavuz Selim mahallesinde şebeke hattı deplase çalışması nedeniyle 12 Aralık 2020 10.53’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 12 Aralık 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.