HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSKİ su kesintisi 12 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi 12 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 11:13 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 12 Kasım 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 12 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

İSKİ su kesintisi 12 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İSKİ su kesintisi 12 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 12 Kasım sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

12 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

12 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Başakşehir

Başakşehir ilçesinde kesintiden etkilenen Şahintepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 12 Kasım 2020 10.05’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 12 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Sultangazi

Sultangazi ilçesinde kesintiden etkilenen Cebeci mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 12 Kasım 2020 10.30’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 12 Kasım 2020 tarihinde 13.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber! Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte büyük ikramiyenin kazananı!
En Çok Okunan Haberler
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Sigara içilmesinin açık alanlarda yasaklanmasının ardından İstanbul'da bugün
Yasak kararının ardından İstanbul'da bugün
Pastırma yazının yaşandığı Marmaris'te kasım ayında deniz keyfi
Fotoğraflar bugün Marmaris'te çekildi
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 'Gözlük takanlarda koronavirüs daha az görülüyor'
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Gözlük virüsten koruyor mu?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgınla ilgili o açıklamalara sert çıktı: Bunlar olacak şey değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgınla ilgili o açıklamalara sert çıktı: Bunlar olacak şey değil
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
Metropollerde saldırı yapmak üzere eğitilen PKK'lı teröriste 15 yıla kadar hapis istemi
Beklenen Marmara depremiyle ilgili korkutan senaryo: 1 milyon kişi evsiz kalacak
Korkutan senaryo: 1 milyon kişi evsiz kalacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.