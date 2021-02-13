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İSKİ su kesintisi 13 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

13.02.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 13 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 13 Şubat 2021 tarihinde şebeke hattı arızası ve ana isale hattı yenilemesi gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 13 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 13 Şubat sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

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13 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

13 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Beyoğlu ilçesinde kesintiden etkilenen Müeyyetzade mahallesi, Şahkulu mahallesi, Bereketzade mahallesi ve Hacı Mimi mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 13 Şubat 2021 09.53’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 13 Şubat 2021 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ

Beşiktaş ilçesinde kesintiden etkilenen Arnavutköy mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 13 Şubat 2021 10.25’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 13 Şubat 2021 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Eyüpsultan ilçesinde kesintiden etkilenen Rami Yeni mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 13 Şubat 2021 09.35’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 13 Şubat 2021 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

KADIKÖY SU KESİNTİSİ

Kadıköy ilçesinde kesintiden etkilenen Fikirtepe mahallesi ve Eğitim mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 13 Şubat 2021 10.01’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 13 Şubat 2021 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

MALTEPE SU KESİNTİSİ

Maltepe ilçesinde kesintiden etkilenen Büyükbakkalköy mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 13 Şubat 2021 10.16’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 13 Şubat 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili "Samandıra Terfi Merkezi'nde Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.

SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

Sancaktepe ilçesinde kesintiden etkilenen Fatih mahallesi, Osmangazi mahallesi, Veysel Karani mahallesi, Abdurrahmangazi mahallesi, Akpınar mahallesi ve Eyüp Sultan mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 13 Şubat 2021 10.16’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 13 Şubat 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili "Samandıra Terfi Merkezi'nde Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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