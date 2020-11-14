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İSKİ su kesintisi 14 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

14.11.2020 09:38 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 14 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da bazı bölgelerde 14 Kasım 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 14 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İSKİ su kesintisi 14 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 14 Kasım sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

14 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

14 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Bayrampaşa

Bayrampaşa ilçesinde kesintiden etkilenen Altıntepsi mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Kasım 2020 09.08’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Kasım 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde kesintiden etkilenen Cumhuriyet mahallesi, Büyükşehir mahallesi ve Barış mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Kasım 2020 08.41’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Kasım 2020 tarihinde 11.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Küçükçekmece

Küçükçekmece ilçesinde kesintiden etkilenen Kanarya mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Kasım 2020 09.16’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Kadıköy

Kadıköy ilçesinde kesintiden etkilenen Osmanağa mahallesi ve Caferağa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 14 Kasım 2020 05.31’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 14 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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