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İSKİ su kesintisi 18 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

18.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 18 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 18 Ocak 2021 tarihinde şebeke hattı arızası ve ana isale hattı yenilemesi gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 18 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 18 Ocak sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

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18 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

18 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Beyoğlu Su Kesintisi

Beyoğlu ilçesinde kesintiden etkilenen Kılıç Ali Paşa mahallesi, Kocatepe mahallesi, Katip Mustafa Çelebi mahallesi, Keçeci Piri mahallesi, Kulaksız mahallesi, Örnektepe mahallesi, Şehit Muhtar mahallesi, Piri Paşa mahallesi, Sütlüce mahallesi, Kaptanpaşa mahallesi, Çukur mahallesi, Cihangir mahallesi, Bostan mahallesi, Bülbül mahallesi, Fetihtepe mahallesi, Halıcıoğlu mahallesi, Hüseyinağa mahallesi, Gümüşsuyu mahallesi ve Hacı Ahmet mahallesinde terfi merkezi arızası nedeniyle 18 Ocak 2021 12.33’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Ocak 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Kağıthane Eski Terfi'deki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır" açıklaması yer alıyor.

Beşiktaş Su Kesintisi

Beşiktaş ilçesinde kesintiden etkilenen Vişnezade mahallesi ve Muradiye mahallesinde terfi merkezi arızası nedeniyle 18 Ocak 2021 12.33’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Ocak 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Kağıthane Eski Terfi'deki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır" açıklaması yer alıyor.

Eyüpsultan Su Kesintisi

Eyüpsultan ilçesinde kesintiden etkilenen Mimar Sinan mahallesi, Mithatpaşa mahallesi, Alibeyköy mahallesi ve Güzeltepe mahallesinde terfi merkezi arızası nedeniyle 18 Ocak 2021 12.33’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Ocak 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Kağıthane Eski Terfi'deki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır" açıklaması yer alıyor.

Kağıthane Su Kesintisi

Kağıthane ilçesinde kesintiden etkilenen Talat Paşa mahallesi, Telsizler mahallesi, Sultan Selim mahallesi, Ortabayır mahallesi, Seyrantepe mahallesi, Çeliktepe mahallesi, Şirintepe mahallesi, Çağlayan mahallesi, Yahya Kemal mahallesi, Yeşilce mahallesi, Hamidiye mahallesi, Harmantepe mahallesi, Gürsel mahallesi, Emniyetevler mahallesi, Gültepe mahallesi, Merkez mahallesi, Nurtepe mahallesi, Mehmet Akif Ersoy mahallesi ve Hürriyet mahallesinde terfi merkezi arızası nedeniyle 18 Ocak 2021 12.33’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Ocak 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Kağıthane Eski Terfi'deki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır" açıklaması yer alıyor.

Pendik Su Kesintisi

Pendik ilçesinde kesintiden etkilenen Ahmet Yesevi mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 18 Ocak 2021 11.42’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Çekmeköy Su Kesintisi

Çekmeköy ilçesinde kesintiden etkilenen Merkez mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 18 Ocak 2021 12.08’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Ocak 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Şişli Su Kesintisi

Şişli ilçesinde kesintiden etkilenen Mecidiyeköy mahallesi, Merkez mahallesi, Halide Edip Adıvar mahallesi, Kuştepe mahallesi, İnönü mahallesi, İzzet Paşa mahallesi, Meşrutiyet mahallesi, Paşa mahallesi, Halaskargazi mahallesi, Cumhuriyet mahallesi, Duatepe mahallesi, 19 Mayıs mahallesi, Bozkurt mahallesi, Fulya mahallesi, Gülbahar mahallesi, Ergenekon mahallesi ve Feriköy mahallesinde terfi merkezi arızası nedeniyle 18 Ocak 2021 12.33’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Ocak 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Kağıthane Eski Terfi'deki Arıza Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır" açıklaması yer alıyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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