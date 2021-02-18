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İSKİ su kesintisi 18 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

18.02.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 18 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 18 Şubat 2021 tarihinde şebeke hattı arızası ve ana isale hattı yenilemesi gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 18 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 18 Şubat sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

18 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

18 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Büyükçekmece ilçesinde kesintiden etkilenen Kumburgaz mahallesi, Yenimahalle, Kamiloba mahallesi, Bahçelievler mahallesi ve Celaliye mahallesinde terfi merkezi arızası nedeniyle 17 Şubat 2021 22.56’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Şubat 2021 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Celaliye Terfi Merkezi Jeneratör Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır" açıklaması yer alıyor.

BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

Bağcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Çınar mahallesi ve Merkez mahallesinde şebeke hattı vana montajı / değişimi nedeniyle 18 Şubat 2021 09.26’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Şubat 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Beyoğlu ilçesinde kesintiden etkilenen Küçük Piyale mahallesi ve Kaptanpaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 18 Şubat 2021 11.13’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Şubat 2021 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

Güngören ilçesinde kesintiden etkilenen Merkez mahallesi, Güneştepe mahallesi ve Gençosman mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 18 Şubat 2021 10.29’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Şubat 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

PENDİK SU KESİNTİSİ

Pendik ilçesinde kesintiden etkilenen Çamçeşme mahallesi ve Fevziçakmak mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 18 Şubat 2021 10.45’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Şubat 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

Sultangazi ilçesinde kesintiden etkilenen İsmetpaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 18 Şubat 2021 10.31’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Şubat 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

Zeytinburnu ilçesinde kesintiden etkilenen Telsiz mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 18 Şubat 2021 10.53’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 18 Şubat 2021 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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