İSKİ su kesintisi 2 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 2 Şubat sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?
Arnavutköy ilçesinde kesintiden etkilenen Çilingir mahallesi, Tayakadın mahallesi ve Fatih mahallesinde şebeke hattı deplase çalışması nedeniyle 2 Şubat 2021 08.58’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 2 Şubat 2021 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Bağcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Yavuzselim mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Şubat 2021 10.52’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 2 Şubat 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Fatih ilçesinde kesintiden etkilenen Mesihpaşa mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Şubat 2021 09.28’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 2 Şubat 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Maltepe ilçesinde kesintiden etkilenen Yalı mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Şubat 2021 10.05’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 2 Şubat 2021 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Maltepe ilçesinde kesintiden etkilenen Başıbüyük mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 2 Şubat 2021 10.07’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 2 Şubat 2021 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Mağaratepe Terfi Merkezinde Enerji Kesintisi Sebebiyle Beslenen Bölgelere Su Verilememekterdir." açıklaması yer alıyor.
Sarıyer ilçesinde kesintiden etkilenen Kumköy mahallesi ve Demirciköy mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Şubat 2021 10.36’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 2 Şubat 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Silivri ilçesinde kesintiden etkilenen Sancaktepe mahallesi (Çanta bld Fatih mah) ve Balaban mahallesinde (Çanta bld Mimar Sinan mah) 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Şubat 2021 09.44’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 2 Şubat 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Üsküdar ilçesinde kesintiden etkilenen Valide I Atik mahallesi ve Murat Reis mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 2 Şubat 2021 11.23’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 2 Şubat 2021 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.