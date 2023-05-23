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İSKİ SU KESİNTİSİ 23 MAYIS 2023: Sular ne zaman gelecek? 23 Mayıs 2023 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

23.05.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? Merak edilen sorunun yanıtı ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ su kesintisi 23 Mayıs 2023 Salı günü çok sayıda kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, 23 Mayıs 2023 Salı günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesi...

İSKİ SU KESİNTİSİ 23 MAYIS 2023: Sular ne zaman gelecek? 23 Mayıs 2023 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler, 23 Mayıs 2023 Salı günü İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından açıklandı. Böylelikle "Sular ne zaman gelecek?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Arıza ve bakım çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 23 Mayıs 2023 Salı günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler...

su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?(23 MAYIS 2023 SALI)

İSKİ, resmi internet sitesinde planlı su kesintilerinin çözüme kavuşturulduğunu paylaştı.

J

Anlık bir Su Kesintisi sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden arıza kaydı bırakabilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI İÇİN TILAYIN

JJ

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

JJJ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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