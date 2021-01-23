HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSKİ su kesintisi 23 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İSKİ su kesintisi 23 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

23.01.2021 14:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İSKİ su kesintisi 23 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 23 Ocak 2021 tarihinde şebeke hattı arızası ve ana isale hattı yenilemesi gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 23 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 23 Ocak sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

Elektrik kesintisi listesi 23 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulamaElektrik kesintisi listesi 23 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

23 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Bahçelievler Su Kesintisi

Bahçelievler ilçesinde kesintiden etkilenen Siyavuşpaşa mahallesi, Soğanlı mahallesi, Zafer mahallesi, Şirinevler mahallesi, Çobançeşme mahallesi, Merkez mahallesi yenibosna, Cumhuriyet mahallesi, Bahçelievler mahallesi, Fevzi Çakmak mahallesi, Kocasinan mahallesi ve Hürriyet mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 23 Ocak 2021 13.25’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Bahçeli Evler Terfi Tesisi İçi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.

Bakırköy Su Kesintisi

Bakırköy ilçesinde kesintiden etkilenen Zuhuratbaba mahallesi ve Osmaniye mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 23 Ocak 2021 13.25’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Bahçeli Evler Terfi Tesisi İçi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.

Bağcılar Su Kesintisi

Bağcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Fevzi Çakmak mahallesi ve Kemalpaşa mahallesinde basınç düşüklüğü nedeniyle 23 Ocak 2021 11.24’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Bağcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Kazım Karabekir mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 12.29’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Bağcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Yavuzselim mahallesi, Yenigün mahallesi, Sancaktepe mahallesi, İnönü mahallesi, Çınar mahallesi, Yıldıztepe mahallesi, Merkez mahallesi, Fevzi Çakmak mahallesi, Demirkapı mahallesi, Barbaros mahallesi, Kemalpaşa mahallesi, 15 Temmuz mahallesi ve Kazım Karabekir mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 23 Ocak 2021 13.25’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Bahçeli Evler Terfi Tesisi İçi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.

Başakşehir Su Kesintisi

Başakşehir ilçesinde kesintiden etkilenen İkitelli OSB mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 08.50’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Beykoz Su Kesintisi

Beykoz ilçesinde kesintiden etkilenen Yeni Mahalle ve Göksu mahallesinde 800 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 13.23’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Üsküdar-Elmalı 800 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır." açıklaması yer alıyor.

Esenler Su Kesintisi

Esenler ilçesinde kesintiden etkilenen Tuna mahallesi ve Fatih mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 23 Ocak 2021 13.25’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Bahçeli Evler Terfi Tesisi İçi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.

Güngören Su Kesintisi

Güngören ilçesinde kesintiden etkilenen Mareşal Çakmak mahallesi, Haznedar mahallesi, Sanayi mahallesi, Merkez mahallesi, Gençosman mahallesi, Akıncılar mahallesi, Güven mahallesi ve Güneştepe mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 23 Ocak 2021 13.25’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Bahçeli Evler Terfi Tesisi İçi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.

Kadıköy Su Kesintisi

Kadıköy ilçesinde kesintiden etkilenen Feneryolu mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 13.40’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Sultanbeyli Su Kesintisi

Sultanbeyli ilçesinde kesintiden etkilenen Mimar Sinan mahallesi, Battal Gazi mahallesi ve Adil mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 12.56’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Zeytinburnu Su Kesintisi

Zeytinburnu ilçesinde kesintiden etkilenen Çırpıcı mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 10.49’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Ümraniye Su Kesintisi

Ümraniye ilçesinde kesintiden etkilenen Yukarı Dudullu mahallesi, Çakmak mahallesi, Şerifali mahallesi, Tepeüstü mahallesi, Altınşehir mahallesi, Cemil Meriç mahallesi ve Mehmet Akif mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 13.59’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Üsküdar Su Kesintisi

Üsküdar ilçesinde kesintiden etkilenen Kuleli mahallesi, Küçüksu mahallesi, Çengelköy mahallesi, Beylerbeyi mahallesi, Güzeltepe mahallesi ve Kandilli mahallesinde 800 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 13.23’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Üsküdar-Elmalı 800 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır." açıklaması yer alıyor.

Üsküdar ilçesinde kesintiden etkilenen Yavuz Türk mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 14.03’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 16.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Bakan Soylu duyurdu: Sayı 55'e yükseldiBakan Soylu duyurdu: Sayı 55'e yükseldi
Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?Instagram profiline bakanlar nasıl görülür?

En Çok Okunan Haberler

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Tam bir suç makinesi çıktı! 7 erkeği de aynı bahaneyle...

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeni dalga olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeni dalga olabilir

Survivor'da büyük kavga! Ünlü isim çılgına döndü

Survivor'da büyük kavga! Ünlü isim çılgına döndü

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Demirtaş konuşuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geri geliyor

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sevgilisi ölünce kendini vurmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Diğer Haberler

Uludağ'da sömestir tatilinin ilk gününde pistler doldu taştı

Okullar kapanınca oraya akın ettiler

Kısıtlamaya rağmen İstanbul'da şaşırtan trafik

Kısıtlamaya rağmen İstanbul'da şaşırtan trafik

Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi

Bakan Soylu duyurdu: Sayı 55'e yükseldi

Türkiye'den en düşük sıcaklık burada ölçüldü: -39,2

Türkiye'den en düşük sıcaklık burada ölçüldü: -39,2

Elektrik kesintisi listesi 23 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu

Komşusunun attığı kafayla hastanelik oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.