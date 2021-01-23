İSKİ su kesintisi 23 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 23 Ocak sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?
Bahçelievler ilçesinde kesintiden etkilenen Siyavuşpaşa mahallesi, Soğanlı mahallesi, Zafer mahallesi, Şirinevler mahallesi, Çobançeşme mahallesi, Merkez mahallesi yenibosna, Cumhuriyet mahallesi, Bahçelievler mahallesi, Fevzi Çakmak mahallesi, Kocasinan mahallesi ve Hürriyet mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 23 Ocak 2021 13.25’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Bahçeli Evler Terfi Tesisi İçi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.
Bakırköy ilçesinde kesintiden etkilenen Zuhuratbaba mahallesi ve Osmaniye mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 23 Ocak 2021 13.25’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Bahçeli Evler Terfi Tesisi İçi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.
Bağcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Fevzi Çakmak mahallesi ve Kemalpaşa mahallesinde basınç düşüklüğü nedeniyle 23 Ocak 2021 11.24’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Bağcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Kazım Karabekir mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 12.29’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Bağcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Yavuzselim mahallesi, Yenigün mahallesi, Sancaktepe mahallesi, İnönü mahallesi, Çınar mahallesi, Yıldıztepe mahallesi, Merkez mahallesi, Fevzi Çakmak mahallesi, Demirkapı mahallesi, Barbaros mahallesi, Kemalpaşa mahallesi, 15 Temmuz mahallesi ve Kazım Karabekir mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 23 Ocak 2021 13.25’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Bahçeli Evler Terfi Tesisi İçi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.
Başakşehir ilçesinde kesintiden etkilenen İkitelli OSB mahallesinde 150 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 08.50’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 19.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Beykoz ilçesinde kesintiden etkilenen Yeni Mahalle ve Göksu mahallesinde 800 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 13.23’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Üsküdar-Elmalı 800 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır." açıklaması yer alıyor.
Esenler ilçesinde kesintiden etkilenen Tuna mahallesi ve Fatih mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 23 Ocak 2021 13.25’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Bahçeli Evler Terfi Tesisi İçi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.
Güngören ilçesinde kesintiden etkilenen Mareşal Çakmak mahallesi, Haznedar mahallesi, Sanayi mahallesi, Merkez mahallesi, Gençosman mahallesi, Akıncılar mahallesi, Güven mahallesi ve Güneştepe mahallesinde enerji kesintisi nedeniyle 23 Ocak 2021 13.25’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Bahçeli Evler Terfi Tesisi İçi Trafo Arızası Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır." açıklaması yer alıyor.
Kadıköy ilçesinde kesintiden etkilenen Feneryolu mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 13.40’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Sultanbeyli ilçesinde kesintiden etkilenen Mimar Sinan mahallesi, Battal Gazi mahallesi ve Adil mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 12.56’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Zeytinburnu ilçesinde kesintiden etkilenen Çırpıcı mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 10.49’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Ümraniye ilçesinde kesintiden etkilenen Yukarı Dudullu mahallesi, Çakmak mahallesi, Şerifali mahallesi, Tepeüstü mahallesi, Altınşehir mahallesi, Cemil Meriç mahallesi ve Mehmet Akif mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 13.59’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Üsküdar ilçesinde kesintiden etkilenen Kuleli mahallesi, Küçüksu mahallesi, Çengelköy mahallesi, Beylerbeyi mahallesi, Güzeltepe mahallesi ve Kandilli mahallesinde 800 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 13.23’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "Üsküdar-Elmalı 800 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır." açıklaması yer alıyor.
Üsküdar ilçesinde kesintiden etkilenen Yavuz Türk mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 23 Ocak 2021 14.03’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 23 Ocak 2021 tarihinde 16.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.