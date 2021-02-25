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İSKİ su kesintisi 25 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

25.02.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 25 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 25 Şubat 2021 tarihinde şebeke hattı arızası ve ana isale hattı yenilemesi gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 25 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 25 Şubat sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

25 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

25 ŞUBAT İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

AVCILAR SU KESİNTİSİ

Avcılar ilçesinde kesintiden etkilenen Firuzköy mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Şubat 2021 11.21’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 25 Şubat 2021 tarihinde 14.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

Bakırköy ilçesinde kesintiden etkilenen Zuhuratbaba mahallesi ve Ataköy 3-4-11. Kısım mahallesinde 400 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle 25 Şubat 2021 09.59’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 25 Şubat 2021 tarihinde 17.00 civarında bitmesi öngörülüyor. İSKİ'nin internet sitesinde konuyla ilgili olarak "400 Mm Çaplı İsale Hattında Deplase Çalışması Yapılmaktadır." açıklaması bulunuyor.

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Beykoz ilçesinde kesintiden etkilenen Çubuklu mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Şubat 2021 11.46’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 25 Şubat 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Beykoz ilçesinde kesintiden etkilenen Fatih mahallesi ve Çengeldere mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Şubat 2021 13.09’da başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 25 Şubat 2021 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Küçükçekmece ilçesinde kesintiden etkilenen İnönü mahallesi ve Tevfikbey mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 25 Şubat 2021 12.54’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 25 Şubat 2021 tarihinde 15.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

MALTEPE SU KESİNTİSİ

Maltepe ilçesinde kesintiden etkilenen Küçükyalı mahallesi ve Altıntepe mahallesinde şebeke hattı vana montajı / değişimi nedeniyle 25 Şubat 2021 11.18’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 25 Şubat 2021 tarihinde 16.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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