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İSKİ su kesintisi 3 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 10:44 | Son Güncelleme

İstanbul’da bazı bölgelerde 3 Kasım 2020 tarihinde şebeke hattı arızası gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Şebeke hattı arızası gibi bazı nedenlerden kaynaklı olarak yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 3 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!

İSKİ su kesintisi 3 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde kesinti yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

İSKİ su kesintisi 3 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 3 Kasım sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

3 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

3 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

  • İlçe: Sultanbeyli

Sultanbeyli ilçesinde kesintiden etkilenen Necip Fazıl mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 3 Kasım 2020 10.03’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 3 Kasım 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

  • İlçe: Üsküdar

Üsküdar ilçesinde kesintiden etkilenen Ünalan mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 3 Kasım 2020 10.23’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 3 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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