İSKİ su kesintisi 5 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 5 Kasım sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?
Arnavutköy ilçesinde kesintiden etkilenen Yeşilbayır mah., Ömerli mah., Deliklikaya mah. ve Hadımköy mahallesinde ana isale hattı yenilemesi nedeniyle 4 Kasım 2020 23.27’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 5 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede yer alan bilgide "Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir." açıklaması bulunuyor.
Arnavutköy ilçesinde kesintiden etkilenen Karaağaç mahallesinde ana isale hattı yenilemesi nedeniyle 4 Kasım 2020 23.27’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 5 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede yer alan bilgide "Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir." açıklaması bulunuyor.
Bayrampaşa ilçesinde kesintiden etkilenen Terazidere mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 5 Kasım 2020 02.01’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 5 Kasım 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Başakşehir ilçesinde kesintiden etkilenen Başakşehir 2. kısım mahallesi ve Başakşehir 1. kısım mahallesinde ana isale hattı yenilemesi nedeniyle 4 Kasım 2020 23.27’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 5 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede yer alan bilgide "Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir." açıklaması bulunuyor.
Esenyurt ilçesinde kesintiden etkilenen Esenkent mahallesinde ana isale hattı yenilemesi nedeniyle 4 Kasım 2020 23.27’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 5 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede yer alan bilgide "Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir." açıklaması bulunuyor.
Çatalca ilçesinde kesintiden etkilenen Nakkaş mahallesi ve Bahşayiş mahallesinde ana isale hattı yenilemesi nedeniyle 4 Kasım 2020 23.27’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 5 Kasım 2020 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor. Sitede yer alan bilgide "Terkos Terfi Merkezinde İyileştirme Çalışması Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir." açıklaması bulunuyor.
Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.