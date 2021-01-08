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İSKİ su kesintisi 8 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

08.01.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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İSKİ su kesintisi 8 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

İstanbul’da bazı bölgelerde 7 Ocak 2021 tarihinde şebeke hattı arızası ve ana isale hattı yenilemesi gibi nedenlerle su kesintisi yaşanıyor. Yapılan çalışmalar sebebiyle su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. İSKİ’nin resmi internet sitesindeki "arıza kesinti" bölümünde konuyla ilgili detaylı bilgi bulunuyor. İşte 7 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla alakalı olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...

istanbul su kesintisi

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 8 Ocak sorusunun cevabı ilçelere ve mahallelere göre farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde bulunan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa bile depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve kesintinin giderileceği saatler neler?

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8 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

8 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Bayrampaşa Su Kesintisi

Bayrampaşa ilçesinde kesintiden etkilenen Yenidoğan mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 8 Ocak 2021 10.25’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 8 Ocak 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Sancaktepe Su Kesintisi

Sancaktepe ilçesinde kesintiden etkilenen Sarıgazi mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 8 Ocak 2021 09.13’de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 8 Ocak 2021 tarihinde 11.30 civarında bitmesi öngörülüyor.

Şişli Su Kesintisi

Şişli ilçesinde kesintiden etkilenen Duatepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 8 Ocak 2021 10.13'de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 8 Ocak 2021 tarihinde 12.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Beyoğlu Su Kesintisi

Beyoğlu ilçesinde kesintiden etkilenen Kulaksız mahallesi, Kaptanpaşa mahallesi ve Kadı Mehmet mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 8 Ocak 2021 10.38'de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 8 Ocak 2021 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Üsküdar Su Kesintisi

Üsküdar ilçesinde kesintiden etkilenen Cumhuriyet mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 8 Ocak 2021 10.37'de başlayan kesinti çalışmasının tahmini olarak 8 Ocak 2021 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Aynı zamanda vatandaşlar İSKİ'nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgileri doldurarak planlı olmayan kesintiler ya da sorunlar için kolayca arıza kaydı da oluşturabiliyor.

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