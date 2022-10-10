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İSKİ su kesintisi listesi 10 Ekim Pazartesi: Sular ne zaman gelecek? 10 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

10.10.2022 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ su kesintisi listesi ve "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken 10 Ekim Pazartesi günü birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının detayları, kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen İstanbullu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da Sular ne zaman gelecek? İşte 10 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ su kesintisi listesi 10 Ekim Pazartesi: Sular ne zaman gelecek? 10 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ su kesintisi listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı. Peki, 10 Ekim sular ne zaman gelecek? 10 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının detayları haberimizde...

su kesintisi

10 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

10 Ekim 2022 Pazartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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