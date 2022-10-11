İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 11 EKİM 2022! Sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ su kesintisi listesi 11 Ekim 2022 Salı günü arama motorlarınsa sorgulanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı. Peki, 11 Ekim sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

11 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

11 Ekim 2022 Salı günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde 1 ilçenin bazı noktalarında su kesintisi yaşanacağı aktarıldı.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ!

ARNAVUTKÖY

Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Hadımköy Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.10.2022 06:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

