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İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 19 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

19.10.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu olurken İSKİ 19 Ekim 2022 Çarşamba günü su kesintisi listesi ile ilgili detayları paylaştı. İSKİ'den arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yaşanacak kesintilere ilişkin yapılan açıklama merak edildi. Su kesintisi sorunu yaşayan birçok kişi, bilgi edinmek için arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, 19 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 19 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ su kesintisi listesi 19 Ekim 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Megakent İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler 19 Ekim 2022 Çarşamba günü kesinti sorunu yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. Peki, 19 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ekim 2022 Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi internette araştırılıyor.

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SULAR NE ZAMAN GELECEK? 19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

İSKİ'den 19 Ekim 2022 Çarşamba günü için yapılan 'su kesintisi' açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

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İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul su kesintisi iski su kesintisi istanbul su kesintisi
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