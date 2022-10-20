HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 20 EKİM 2022! Sular ne zaman gelecek? 20 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 20 EKİM 2022! Sular ne zaman gelecek? 20 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

20.10.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu olurken İSKİ, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesini 20 Ekim 2022 Perşembe günü paylaştı. Birçok kişi arama motorlarında "20 Ekim sular ne zaman gelecek?" sorusunu sorguluyor. İSKİ'den Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İSKİ'den yapılan duyuruda Eyüpsultan detayı dikkat çekti. Peki sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 20 EKİM 2022! Sular ne zaman gelecek? 20 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı ve İSKİ 20 Ekim 2022 Perşembe İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş su kesintisi listesi ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 20 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

s1

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

İSKİ 20 Ekim 2022 Perşembe günü "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler" listesini paylaştı.

su kesintisi

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Rami Yeni Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.10.2022 00:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

s3

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

s4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ata ata bitmedi, tam bir ton... 'Apartmanı yakmakla tehdit etti'Ata ata bitmedi, tam bir ton... 'Apartmanı yakmakla tehdit etti'
Bakanlıktan açıklama geldi! Ehliyet yenileme süresi uzatıldıBakanlıktan açıklama geldi! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Erdoğan'ın meydan okumasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! "Korkmuyorsan gel, bu akşam yapalım"Erdoğan'ın meydan okumasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! "Korkmuyorsan gel, bu akşam yapalım"
Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan İSKİ su kesintisi istanbul su kesintisi

En Çok Okunan Haberler

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Türkiye'yi ağlatan maden faciasında yeni gelişme! "İhmal var, hesap verecekler"

Türkiye'yi ağlatan maden faciasında yeni gelişme! "İhmal var, hesap verecekler"

Hamas heyeti 10 yıl sonra Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü! 'Türkiye' detayı dikkatlerden kaçmadı

Hamas heyeti 10 yıl sonra Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü! 'Türkiye' detayı dikkatlerden kaçmadı

Görenlerin ağzı açık kaldı! İstanbul'un göbeğinde 'Türkçe bilen eleman aranıyor' ilanı: "Vay başıma gelen"

Görenlerin ağzı açık kaldı! İstanbul'un göbeğinde 'Türkçe bilen eleman aranıyor' ilanı: "Vay başıma gelen"

İlginizi Çekebilir

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Kabızlık sorunu tarih oluyor! Bağırsakları anında harekete geçirir

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.