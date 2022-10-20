İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 20 EKİM 2022! Sular ne zaman gelecek? 20 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı ve İSKİ 20 Ekim 2022 Perşembe İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş su kesintisi listesi ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 20 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

İSKİ 20 Ekim 2022 Perşembe günü "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler" listesini paylaştı.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

EYÜPSULTAN

Etkilenen Mahalleler : Rami Yeni Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.10.2022 00:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



