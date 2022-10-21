İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 21 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler 11 Ekim 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 21 Ekim sular ne zaman gelecek? 21 Ekim 2022 Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve İSKİ'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

İSKİ 21 Ekim 2022 Cuma günü "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler" listesini paylaştı.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.10.2022 05:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



