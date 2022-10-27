İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 27 EKİM 2022! Sular ne zaman gelecek? 27 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve İSKİ'den 27 Ekim 2022 Perşembe günü yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak olan su kesintileri ile ilgili bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 27 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

27 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İSKİ su kesintisi listesini internet sitesinde yayımladı.

Öte yandan anlık bir Su Kesintisi sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden arıza kaydı bırakabilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI İÇİN TILAYIN

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti





