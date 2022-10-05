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İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 5 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

05.10.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ su kesintisi listesi ve "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtı 5 Ekim 2022 Çarşamba günü, megakent İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek olan kesintilere ilişkin detayları aktardı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 5 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 5 Ekim 2022 Çarşamba günü yayımlandı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilere ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler, arama motorlarında İSKİ su kesintisi listesi için araştırma yapmaya başladı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 5 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

5 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

5 Ekim 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yazılı açıklama yayımlandı. Buna göre 1 ilçede su kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

TUZLA

Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.10.2022 06:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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