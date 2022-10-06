İSKİ su kesintisi listesi 6 Ekim Perşembe: Sular ne zaman gelecek? 6 Ekim İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler!

Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak konusu olurken İSKİ su kesintisi listesi günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, sular ne zaman gelecek? 6 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve İSKİ'den yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

6 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

6 Ekim 2022 Perşembe günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti



