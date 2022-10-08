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İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 8 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

08.10.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? 8 Ekim 2022 Cumartesi günü İSKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. İstanbul'da su kesintisi sorunu yaşayan vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. İSKİ arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilere ilişkin bilgileri paylaşmayı sürdürüyor. Peki, 8 Ekim sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İşte 8 Ekim 2022 Cumartesi günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 8 EKİM 2022! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler 8 Ekim 2022 Cumartesi günü vatandaşlar tarafındanj araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. Peki, 8 Ekim sular ne zaman gelecek? 8 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde...

su kesintisi

8 EKİM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

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8 Ekim 2022 Cumartesi günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

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İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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