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İSKİ tecrübelerini dünya ile paylaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 19:03 | Son Güncelleme

Su ve atık su yönetimiyle yatırım projeleriyle bütün dünyada adından söz ettiren İSKİ, Afrika ülkelerinden Balkanlara, Bosna’dan Fizan’a kadar dünyanın geniş bir coğrafyasından gelen su idarelerinin heyetleriyle bilgi ve tecrübesini paylaşıyor.

Su ve atık su yönetimiyle yatırım projeleriyle bütün dünyada adından söz ettiren İSKİ, Afrika ülkelerinden Balkanlara, Bosna’dan Fizan’a kadar dünyanın geniş bir coğrafyasından gelen su idarelerinin heyetleriyle bilgi ve tecrübesini paylaşıyor. Bu doğrultuda İSKİ, Aralık ayında Çin, Pakistan ve Güney Kore’den gelen heyetler için toplantı, eğitim ve gezi programları düzenledi.
Nanjing Eyaleti Su Kaynakları Bölümü Su İşleri Yöneticisi Zhang Xıaokemr beraberindeki 10 kişilik heyetle 7 Aralık 2018 tarihinde İSKİ’ye ziyarette bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş’ın sunumlarıyla İSKİ hakkında genel bilgiler verilen heyete, İSKİ’nin su yönetimi ve atık su uygulamalarıyla Melen Projesi hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.
29 Aralık 2017 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı gereğince İSKİ tarafından görevlendirilen heyet, 23 Nisan 2018 tarihinde Pakistan-Lahor (WASA) Su İdaresine bir ziyaret gerçekleştirmiş, Pencap Eyaleti’nde yer alan su ve atık su arıtma tesislerindeki teknik incelemenin yanı sıra Faysalabad kentindeki içme suyu arıtma tesisine de ziyarette bulunmuştu.
Bu incelemelerin ardından Pakistan Pencap Eyaleti Faysalabad Su ve Kanalizasyon İdaresi (WASA) Genel Müdürü Faqir Muhammad Chaudhry ve beraberindeki heyet, 15-22 Aralık 2018 tarihleri arasında İSKİ’yi ziyaret etti. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş’ın sunumlarıyla İSKİ hakkında genel bilgiler verilen heyet, program çerçevesinde İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Pakistan Heyeti’ne, 1994 yılından bugüne İstanbul’a yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Fatih Turan, Pakistan Halkı’nın özellikle İstiklal Mücadelesi’nde Türkiye’nin yanında olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Faysalabad Su ve Kanalizasyon İdaresi (WASA) Genel Müdürü Faqir Muhammad, İstanbul’a kazandırılan yatırımlardan çok etkilendiklerini ve 16 milyon nüfusa yaklaşan şehre, 7/24 kesintisiz su verilmesini takdirle karşıladıklarını ifade etti. Program süresince Pakistan Heyeti’ne; içme suyu ve atık su arıtma tesisleri işletimi ve yönetimi, akıllı şebekeler, kazısız tünel inşaatları ve halkla ilişkilere kadar geniş sunumlar gerçekleştirilerek, teknik ve turistik geziler düzenlendi.
Program, iki ülke arasındaki iş birlikteliğinin artırılarak devam etmesi yönünde karşılıklı temennilerin dile getirilmesiyle sona erdi.

Güney Kore Milletvekilleri İSKİ’de
"2018 Cpe Çevre Girişim Programı” kapsamında Güney Kore’li milletvekillerinden oluşan heyet, 20 Aralık 2018 tarihinde İSKİ’yi ziyaret etti. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş’ın sunumlarıyla İSKİ hakkında genel bilgiler verilen heyete, Haliç Çevre Koruma Projesi ve İSKİ’nin su yönetimi ve atık su uygulamaları hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Program çerçevesinde İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan’a nezaket ziyaretinde bulunan heyete, Miniatürk Türkiye Park ve Pierre Loti Tepesi gezileri düzenlendi.

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