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İSKİ, Türkiye’nin en büyük 3. meydan çeşmesine sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 21:47 | Son Güncelleme

Sultan 1.

Sultan 1. Mahmut tarafından 1732 yılında Karaköy Tophane’de yaptırılan ve güzelliği ile tüm dünyayı kendine hayran bırakan Tophane Meydan Çeşmesi’ne İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ sahip çıktı.
Mimari ve estetik olarak diğer çeşmeler arasında farklı bir konumda olan ve büyüklüğü ile “Türkiye’nin en büyük 3. meydan çeşmesi” olan Tophane Meydan Çeşmesi’ne amacı dışında kullanımı ve ateş yakılması nedeniyle zarar verilmişti. Teknesi ile cephesi ateş ve dumandan etkilenen çeşmede, mermerlerin üzerinde, zarif oymalarında ve kabartmalarında önemli ölçüde zarar oluşmuştu. 287 Yıllık Tophane Meydan Çeşmesi’nin uğradığı zararı gidermek ve yeniden eski güzelliğine kavuşturmak gayesi ile İSKİ ekiplerince çeşmede gerekli çalışmalar yapılarak yeniden su akar hale getirildi. Tarihinde; 1837, 1957 ve 2006 yıllarında restorasyon geçiren Tophane Meydan Çeşmesi’nde tahrip olan kısımların yeniden onarımı için de mevcut kapsamlı restorasyon projeleri doğrultusunda İSKİ tarafından, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu’nun da dahilinde onarım çalışmasının başlatılması planlanıyor.

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