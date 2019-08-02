HABER

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 08:45 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlardan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) üst yönetimi toplu olarak görevlerinden istifa etti.

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Fatih Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Adem Esen, Avukat Sıddık Eraslan ile Alişan Koyuncu, Genel Müdür Yardımcıları; Selami Taşer, Cafer Sezgin, Recep Hazır ve Metin Akbaş, yeni yönetime istifalarını verdi.

Yapılan ortak açıklamada, 23 Haziran seçiminden itibaren geçen 6 haftalık sürede gerçekleşen brifing ve toplantılarda; hayati öneme sahip su ve atık su hizmetleriyle ilgili kurumsal bilgi birikim ve tecrübelerin yeni yönetime aktarıldığı belirtildi.

Yöneticilik görevlerini devretme talebinin de her fırsatta dile getirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süre zarfında su ve atık su hizmetlerini de titizlikle yürütmeye devam ettik. Ne mutlu bize ki İSKİ; 1994 yılından bu yana küresel ısınma, iklim değişikliği gibi olumsuz senaryoların daima hesap edildiği bir planlama sayesinde, İstanbul'da temiz suyun güvencesi olmuştur. Gerçekleştirilen yatırımlarla 'en kurak yıllar' da dahil olmak üzere kesintisiz bir şekilde dünya standartlarında sağlıklı ve kaliteli içme suyu İstanbullulara ulaştırılmaktadır. Önümüzdeki 50 yılın su ihtiyacı da planlanmıştır. İSKİ bugün iddialı ve istikrarlı yatırımları sayesinde dünyanın en büyük su kurumlarından biridir. İstanbul'u suya kavuşturmakla başlayan bu başarı hikayesi; hepimizin, bütün İstanbulluların övüncüdür. İstanbul'un denizleri, dereleri, su kaynakları ve Haliç atık su kirliliğinden korunmuş, sağlıklı bir çevre oluşturulmuştur. Atık su arıtma oranı yüzde 99 seviyesine yükseltilmiştir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün üst yönetimi olarak; İstanbul'a su hizmetinin kutlu bir vazife olduğu bilinciyle, bugüne kadar yürüttüğümüz İSKİ'deki görevlerimizden kendi isteğimizle ayrılıyoruz. Yeni oluşacak İSKİ Yönetimi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine başarılar diliyoruz. Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İstanbul'un tarihi su probleminin çözümünde bugüne kadar emek sarf eden bütün İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi ve büyük İSKİ ailesinin tüm mensuplarına bir kez daha şükranlarımızı sunarken, tecrübelerimizin İstanbulluların her zaman emrinde olduğunun bilinmesini ayrıca kaydetmek istiyoruz. Siz değerli İstanbullulara sevgi ve saygılarımızı sunuyor, su gibi aziz olmanızı diliyoruz."

(İHA)

PARTNERÜnlü çiftten beklenmedik haberÜnlü çiftten beklenmedik haber
Bakanlık az önce duyurdu! ÖldürüldülerBakanlık az önce duyurdu! Öldürüldüler
Acil tıp teknisyeninin şüpheli ölümüAcil tıp teknisyeninin şüpheli ölümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İSKİ istifa istanbul büyükşehir belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...

ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 2 Ağustos Cuma - Venüs ile Uranüs arasında gerilim!

Venüs ile Uranüs arasında gerilim!

Son dakika! Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık az önce duyurdu! Öldürüldüler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Kritik kararlar Resmi Gazete'de

Polis aracı ile TIR çarpıştı! 1 polis yaralandı

Polis aracı ile TIR çarpıştı! 1 polis yaralandı

9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

9 üniversiteye yeni fakülteler kuruldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.