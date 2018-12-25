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İSKİ'DEN SAYAÇ UYARISI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

  İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceğinin tahmin edilmesi üzerine su sayaçları ile uyarıda bulundu.

Haber: İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceğinin tahmin edilmesi üzerine su sayaçları ile uyarıda bulundu. İSKİ tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada soğuk hava nedeniyle su sayaç ve tesisatlarının donma tehlikesi ile karşı karşıya olmasının altı çizilirken, vatandaşlardan tedbir alması istendi.
İSKİ'den yapılan açıklama şöyle;"İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle su sayaç ve tesisatları, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır.
İstanbullulara önemle duyurulur."

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