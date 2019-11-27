İSKİ'den su fiyatlarıyla ilgili açıklama:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İBB Meclisi'ne sunulan bütçe ile İstanbul'da 1 metreküp su birim fiyatının "konut 1" tarifesi için 4,80 lira olarak belirlendiğini belirterek, "Bu rakam İstanbul'da 2018 yılı Ağustos ayındaki su birim fiyatı ile aynıdır." açıklamasını yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada, planlanan su fiyatı düzenlemesiyle ilgili İstanbul'da dağıtılan afiş ve broşürler ile bazı medya organlarında çıkan haber ve yorumlar üzerine açıklama yapma gereğinin doğduğu aktarıldı.

İstanbul'un nüfus bakımından Avrupa'nın 23 ülkesinden büyük olduğuna ve hızla gelişmeye devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, İBB'nin bağlı kuruluşlarından İSKİ'nin suyu kesintisiz olarak şehrin her noktasına ulaştırdığı ve kullanılan tüm suları toplayarak arıttığı anlatıldı.

Düzce'den Kırklareli'ne kadar geniş bir coğrafyadan İstanbul'a su temin eden İSKİ'nin maliyetlerinde (enerji-dövizle alınan kimyasallar vb.) artış olduğu bildirilen açıklamada, "Buna karşın su birim fiyatlarında artış değil indirim yapılmıştır. 1 Ocak'da yüzde 13,5 ve 21 Mayıs'ta yüzde 46'ya varan bir indirim yapılmıştır. İstanbul'da şu an 1 metreküp su fiyatı, konut 1 tarifesinde 4.00 liradır ve bu rakam 2015 yılı Kasım ayı fiyatıyla aynı durumdadır. Aynı tarihte dolar kuru 2,80 lirayken, bugün dolar kuru 5,76 liradır (artış oranı yüzde 34,5). Enerji birim fiyatı ise 2015 yılı Kasım ayında 0,32 lirayken, bugün bu rakam 0,55 liradır. (artış oranı yüzde 71,9)" denildi.