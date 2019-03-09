İSKİ'den yerli ve milli araç atılımı

Törende konuşan İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, Türkiye'nin lider su ve kanalizasyon idaresi olarak tüm işlemlerinde yerli ve milli üretimi desteklediklerini kaydetti. Turan, "Arıtma tesislerimizde kullanmakta olduğumuz yeni nesil teknolojilerden, kazısız yöntemle inşa ettiğimiz dev tünellere, abonelik hizmetlerini ve büro işlemlerini kolaylaştıran bilgi işlem yazılımlarından her türlü araç alımlarına kadar yerli ve milli üretimin yanında duruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli üretime büyük önem veren ve buna teşvik eden kurum, araç parkını genişletirken de tercihini yerli ve milli unsurlardan yana kullanıyor.

İSKİ'de gerçekleştirilen yerli ve milli hamlelere değinen Turan, şöyle devam etti:

"Yine bu kapsamda 17'si tamamen yerli malı olan iş makinesi ve forklift ile 10 adedi yerli üretim araç olmak üzere toplam 27 iş makinesi ve aracı filomuza kattık. Tek kalemde gerçekleştirilen en büyük yerli iş makinesi alımı ile toplamda 9 milyon 605 bin liralık bir desteği sağlamış olduk. Bugün de 6 farklı kanal temizleme aracını İstanbulluların hizmetine sunuyoruz. Saatte 9 bin metreküp vakum kapasitesine ve dakikada 20 bar basınçla 450 litre yüksek basınç kapasitesine sahip bu araçlarımız, tıkanan kanaldaki malzemeyi alarak ayrıştırabiliyor, yüksek basınç ile tıkalı bölgelerin açılmasını sağlıyor."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Baraçlı ise İSKİ'nin sadece Türkiye'de değil tüm dünyada konuşulan örnek bir kurum olduğunu ifade ederek, yerli ve milli duruşundan dolayı tebrik etti.

Baraçlı, geçen yıllarda toplu iğne bile üretemeyen bir ülkeyken bugün ise neredeyse tüm alanlarda üretici pozisyonuna geldiklerine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle ithalat, ihracata döndü. Bugün dünyanın dört bir yanında Türk üreticilerin izlerini rahatlıkla görebilmekteyiz. Envantere giren araçların en büyük özelliği kombine içine aldığı atık suyu arıtabilmesi. Bu durum ekolojik denge adına güzel bir haber. İSKİ'nin ülke gelişimindeki payı ve yerli- milli üretimi desteklemesinden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yüklenici firma yetkilileri Baraçlı ve İSKİ Genel Müdürü Turan'a plaket taktim etti.

