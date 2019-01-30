İskilip’e kaymakamlı, öğretmenli, muhtarlı tanıtım klibi

Çorum’un İskilip Kaymakamlığı tarafından ilçenin tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla hayata geçirdiği “İskilip İçin Çal” projesi tamamlandı. Dönemin İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han tarafından geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan projede 18 kişi yer alırken projenin çekimleri 4 ay sürdü. Kaymakam, daire amirleri, muhtarlar, öğretmenler, memurlar, öğrenciler ve esnafların yer aldığı projede Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmış “İskilip üstünde bir karabulut” ağıtı ile Çorum yöresine ait “Ne elmadır ne de nar” türküsü seslendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan ve şu anda Burdur’un Ağlasun ilçesinde görev yapan eski İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiirlerine, resimlerine konu olan İskilip’in daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğini söyledi. Aylar süren klip hazırlıkları sonucunda İskilip için kaymakam, daire amirleri, muhtar, öğretmenler, memurlar, öğrenciler ve esnafın kamera karşısına geçtiğini dile getiren Han, "Tarihi geçmişi çok eski olan, Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun şiirlerine, resimlere konu olan İskilip’in güzelliklerinin geniş kitleler tarafından bilinmesi, ilçe dışında yaşayan İskiliplilerin az da olsa memleket hasretinin giderilmesi için "İskilip İçin Çal" projesini hayata geçirmek fikri ilçede göreve başladığım ilk günden itibaren aklımda olan bir çalışmaydı" dedi.

"El birliği ile bu çalışmayı ortaya çıkarmış olduk"

Projeyi ilçe halkıyla paylaşınca herkesin destek verdiğini anlatan Han, “Memurlarımız, muhtarlarımız, öğrencilerimiz, müzisyenlerimiz ile çalışmaya başladık. Kimisi enstrüman çaldı, kimisi türkü söyledi. Kimisi kamerayla kayıt yaparken kimisi de fotoğraf çekti. Kısacası el birliği ile bu çalışmayı ortaya çıkarmış olduk. Ayrıca proje vesilesiyle emek veren arkadaşlar arasında büyük bir kaynaşma oldu yeni dostluklar ortaya çıktı. Çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. İlçenin tanıtımına katkısı olacağını umut ediyorum" dedi.

Projenin yönetmenliğini üstlenen Coşkun Akkoca ise projenin 4 ay önce dönemin İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han tarafından başlatıldığını hatırlatarak, klipte başta Kaymakam Han olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin yer aldığını açıkladı.

“İskilip İçin Çal” projesinin çekimlerini kendilerinin yaptığını anlatan Akkoca, "Bir haftadır montaj çalışmalarını yaptığımız klibi tamamladık. İskilip bin yıllık bir geçişme sahip. Antik dönem, Selçuklu ve Osmanlı dönemi. İskilip hepsini bir arada barındıran, ayrıca Kızılırmak ile yaylarıyla ve şehir merkezindeki tarihi dokusuyla turizm güzellikleri ile öne çıkabilecek bir potansiyele sahip. Bütün bunların daha iyi tanıtılması için tasarlanmış bir tanıtım projesiydi. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bugüne kadar yapılan benzer projeler çerisinde en üst sıralarda olduğuna inanıyorum. Bugüne kadarda olumlu tepkiler aldık" ifadelerini kullandı.