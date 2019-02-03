İskilipli Atıf Hoca'nın anıt mezarında ziyaretçi yoğunluğu

İskilipli Atıf Hoca için yakınları ve Atıf Derneği (Atıf-Der) tarafından her yıl 4 Şubat'ta ilçede anma töreni düzenlenip, mevlit okutuluyor.

İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atıf Hoca'nın naaşının, memleketine getirilmesinden mutlu olduklarını söyledi.

"Allah dostu, gönül dostu insanın, hiçbir suçu yokken o dönemde şehadete erdirilmesi İskilipliler olarak bizleri son derece üzmüştü." diyen Çatma, "1924'te yazdığı bir kitap dolayısıyla 2-3 istiklal mahkemesinde suçsuz bulunmasına rağmen 1926 yılında Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından şehadete erdirilen Atıf Hoca'mızın naaşı, Garipler Mezarlığı'na defnedilmişti. Sonraki süreçte akrabalarının, milletvekili arkadaşlarımızın ve belediyemizin sahip çıkmasıyla memleketi İskilip'e getirildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından İskilip'e gelenlerin Atıf Hoca'nın kabrini ziyaret ettiğine dikkati çeken Çatma, "Anıt mezarının yapılmasının ardından özellikle dışarıdan gelen ve Atıf Hoca'yı bilen insanların ziyareti bizleri mutlu ediyor. Atıf Hoca'mızın külliyesi İskilip'in çehresini de değiştirdi. Dışarıdan Atıf Hoca için gelen, ona gönül veren insanların akınına uğradı İskilip. Hem inanç turizmi hem de İskilip'in tanıtımı açısından Atıf Hoca'mızın katkısı oldu." diye konuştu.