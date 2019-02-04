İskilipli Atıf Hoca'nın ölümünün 93'üncü yılı

ÇORUM (AA) - İskilipli Atıf Hoca, ölümünün 93'üncü yılında Çorum'un İskilip ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.
Atıf Derneği tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen program, İskilip ilçesindeki Gülbaba Mezarlığı'nda bulunan İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İskilip Kaymakamı Bestami Alkan, Belediye Başkanı Recep Çatma, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, eski milletvekili Mehmet Sılay, Atıf Derneği Başkanı Muhittin Telli, Atıf Hoca'nın torunları Ahmet Faruk ve Mehmet İmal ile bazı aile yakınları ve vatandaşlar, Atıf Hoca'nın kabri başında İskilip Müftüsü Nurettin İçtüzel'in okuduğu dualara eşlik etti.
Buradaki programın ardından Şeyh Yavsi Camisi'nde Atıf Hoca ve şehitler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlitte Atıf Hoca ve şehitler için dua edildi.
Anma etkinlikleri kapsamında, "Medreseden Darağacına İskilipli Atıf Hoca" konulu panel de düzenlendi.
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