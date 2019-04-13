İskilipli üreticiler çilekten umutlu

Alkan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, göç nedeniyle boşalan köyleri cazip hale getirmek için çilek üreticiliğini teşvik ettiklerini söyledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, çilek fideleme sezonunun başlaması dolayısıyla ilçedeki çilek bahçelerini ziyaret etti.

Çilek üretimine öncülük eden Şeyh köyünde çiftçiler, geçen yıl 250 dekar çilek bahçesinden 1 milyon liradan fazla gelir elde etti.

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde kaymakamlığın desteğiyle yaygınlaşan çilek üreticiliğinde bu yıl dikilecek 1,5 milyon fideden 4 milyon liralık gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Çiftçilere bu yıl 1,5 milyon çilek fidesi dağıtmayı hedeflediklerini dile getiren Alkan, geçen yıl 64 köyden 30'unda çilek yetiştirildiğini anlattı.

Çileğin ilçede önemli bir gelir kapısına dönüştüğünün altını çizen Alkan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl çileğin kilogramının en düşük fiyatı 5 liraydı. Şeyh köyümüzün organik tarım belgesi de var. Son mahsul çileğin fiyatı 25 liraya kadar yükseldi. Bu sene de benzer fiyatlarda olacağını tahmin ediyoruz. Rekolte olarak 800 ton civarında çilek bekliyoruz. Dolayısıyla İskilip'teki çiftçilerimiz bu yıl çilekten 4 milyon liraya yakın para kazanacak. Köy köy dolaşıp çilek üretimini anlattık. Bu sene 400 dekar bahçeye çilek ekilmesi bekleniyor."

Çilek yetiştiriciliğiyle insanların tekrar köylerine dönmelerini hedeflediklerini vurgulayan Alkan, şunları kaydetti:

"Çilek ekilen köylere geri dönüşler hızlanacak. 53 köy okulu kapatılmış, taşımalı eğitim başlamış. 11 köyde taşımalı eğitim dahi yok. Yani köyde çocuk yok. Bu geri dönüşlerle köylerde çocuklar olacak, kapanan köy okulları açılacak. Bu yıl ilçemizdeki birçok genç çalışmak için gurbete gitmeyip çilek tarlası kurdu. Geçen yıl sadece Şeyh köyümüzde 35 kişi köyüne geri döndü. Gelecek yıllarda bu sayının artacağına inanıyorum."

- "Haftada 150 kilogram çilek alıyoruz"

İlçedeki çilek yetiştiricisi Seydi Koca da 800 metrekarelik çilek bahçesinden geçen yıl haftada 150 kilogram çilek aldıklarını söyledi.

İnşaat demiri ustasıyken köye dönmeye karar verdiğini ve eşiyle çilek bahçesi kurduklarını anlatan Koca, "Çilek sezonu 15 Nisan'da başlıyor, kar yağana dek devam ediyor. 2 bin kök çilek ektik, oldukça memnunuz." ifadesini kullandı.

