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  4. İskilip’te korkutan ev yangını, itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

İskilip’te korkutan ev yangını, itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

03.03.2021 08:04 | Son Güncelleme:
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Çorum’un İskilip ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın korkuttu.

Çorum’un İskilip ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın korkuttu. Yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Meydan mahallesinde Mustafa Y.’ye ait evde bilinmeyen neden dolayı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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