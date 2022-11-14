Işkın kökü çayı faydaları nelerdir? Işkın kökü çayı nasıl yapılır?

Halk arasında "uçkun", "yayla muzu" ve "ışgın" gibi adlarla da anılan ışkın otu, daha yaygın olarak Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu taraflarında can bulan bitkilerdendir. Kuzukulağıgiller ailesinin bir üyesi olan ışkın otu, mayıs ayının ortalarından haziran ayına kadar rastlanabilecek bitkilerdendir. Bir aydan daha az bir sürede elde edilebilen bu otun yapraklarının zehirli olduğu düşünüldüğünden yalnızca kök ve gövde kısımları kullanılır. Işkın otu çeşitli yemeklerde ya da şuruplarda kullanılır. C vitamini bakımından zenginliğiyle ön plana çıkan bu bitkinin kökünün demlenmesiyle de pek çok kişinin sağlığına yararlı bitkisel çay elde edilir. Peki, ışkın kökü çayı ne işe yarar?
İnsan sağlığına sağladığı yararlarla ön plana çıkan ve kullanımı yaygınlaşan ışkın kökünün demlenmesiyle hazırlanan ışkın kökü çayı özellikle C vitamini deposudur. C vitaminin yanında K, B1, B2 vitaminlerini de taşıyan bu bitkisel çay pek çok hastalığın tedavisinde ve çeşitli rahatsızlıkların giderilmesinde yardımcı rol oynar. Özellikle kanser hücreleri üzerinde olumlu etkileriyle bilinen ışkın kökü çayı faydaları şu şekildedir:
Çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici olarak tüketilen ışkın kökü çayının yararlarından faydalanabilmenin en önemli noktası bu çayı doğru hazırlayıp yeterli tüketmektir. Herhangi bir yan etkisinin bulunmadığı bilinen bu çayın yine de özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerin kullanım öncesinde mutlaka bir hekime danışması önerilir.
Işkın kökü çayı tarifi için gerekli olan malzemeler:
Işkın kökü çayı nasıl demlenir?
Günlük hayatın yoğunluğu, uyku problemleri, düzensiz beslenme, yetersiz su tüketimi, bazı sosyal ve psikolojik sebepler fazla kilolara fatura çıkarır. Alınan fazla kilolardan kurtulmak isteyenler ise çeşitli yöntemlere başvurur. Bu yöntemlerden en sık tercih edileni ise doğal ve şifa etkisi sayesinde bitki çaylarıdır. Birçok bitki çayı taşıdığı bileşenler sayesinde zayıflamaya yardımcı etki gösterir. Fakat yine de bitkisel çaylar direkt zayıflamaya değil diyeti desteklemeye yardımcıdır. Işkın kökü çayının sindirim sistemini düzenleyici etkisi sayesinde fazla kiloya sahip kişilerin zayıflama yolculuğunda yardımcısı olabilecek çaylar arasındadır. Hiçbir bitki çayı gibi ışkın kökü çayının da direkt olarak zayıflatıcı etkisi yoktur ve mutlaka bir hekime danışılarak diyet listesine eklenmelidir.
Adet döngüsü; beslenme düzeni, mevsim değişimi, stres, duygu ve hormonal değişikler gibi pek çok sebeple düzensizleşebilir. Pek çok kadın günlük hayatta da farklı rahatsızlıkları gidermeye yardımcı olarak tükettiği bitki çaylarının bazılarının sağladığı adet söktürücü etkisinden de faydanırlar. Adet döneminde düzensizlikler yaşayan pek çok kadın adet söktürmek ve adet döneminde de yaşadıkları kas ağrılarını hafifletmek için bitkisel çaylar tüketirler. Ayrıca bitki çaylarının sakinleştirici etkisi sayesinde de bu çaylar kadınların bu dönemlerde vazgeçilmezi hâline gelmiştir. Işkın kökü çayının adet söktürücü etkisi olmamasına rağmen stresi azaltıcı ve sakinleştirici etkisi sayesinde kadınların adet dönemlerinde tercih ettiği bitkisel çaylardan birisidir.