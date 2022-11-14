Işkın kökü çayı faydaları nelerdir? Işkın kökü çayı nasıl yapılır?

Halk arasında "uçkun", "yayla muzu" ve "ışgın" gibi adlarla da anılan ışkın otu, daha yaygın olarak Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu taraflarında can bulan bitkilerdendir. Kuzukulağıgiller ailesinin bir üyesi olan ışkın otu, mayıs ayının ortalarından haziran ayına kadar rastlanabilecek bitkilerdendir. Bir aydan daha az bir sürede elde edilebilen bu otun yapraklarının zehirli olduğu düşünüldüğünden yalnızca kök ve gövde kısımları kullanılır. Işkın otu çeşitli yemeklerde ya da şuruplarda kullanılır. C vitamini bakımından zenginliğiyle ön plana çıkan bu bitkinin kökünün demlenmesiyle de pek çok kişinin sağlığına yararlı bitkisel çay elde edilir. Peki, ışkın kökü çayı ne işe yarar?

Işkın kökü çayı neye iyi gelir?

İnsan sağlığına sağladığı yararlarla ön plana çıkan ve kullanımı yaygınlaşan ışkın kökünün demlenmesiyle hazırlanan ışkın kökü çayı özellikle C vitamini deposudur. C vitaminin yanında K, B1, B2 vitaminlerini de taşıyan bu bitkisel çay pek çok hastalığın tedavisinde ve çeşitli rahatsızlıkların giderilmesinde yardımcı rol oynar. Özellikle kanser hücreleri üzerinde olumlu etkileriyle bilinen ışkın kökü çayı faydaları şu şekildedir:

Vücutta bulunan kanser hücrelerinin gelişip yayılmasının önüne geçerek vücudun kansere karşı direncini artırmaya yardımcıdır.

Özellikle kan kanseri yani lösemi tedavisinde destekleyici etkileriyle bilinir.

Böbrek sağlığının koruyucusudur.

Oluşabilecek böbrek hastalıklarına karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.

Sarılık tedavisinde kullanılır.

İdrar söktürücü rol oynar.

Ateş düşürücü etkisi sayesinde havale geçiren çocukların tüketimi önerilir.

Stresi azaltan çaylar arasındadır. Enerji artırıcı bir etkiye sahiptir.

Tansiyon seviyelerini düzenler.

Mide ve bağırsakta oluşan gazların giderilmesine yardımcıdır.

Sindirim sistemini düzenleyerek sindirimi kolaylaştırır, midenin rahatlamasını sağlar.

Kusmayı önler.

Boşaltım sistemindeki enfeksiyonları temizlemeye yardımcıdır.

Diyabet tedavisinde yardımcı rol oynar.

Böbrek taşı tedavisinde önerilir.

Çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici olarak tüketilen ışkın kökü çayının yararlarından faydalanabilmenin en önemli noktası bu çayı doğru hazırlayıp yeterli tüketmektir. Herhangi bir yan etkisinin bulunmadığı bilinen bu çayın yine de özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerin kullanım öncesinde mutlaka bir hekime danışması önerilir.

Işkın kökü çayı nasıl yapılır?

Işkın kökü çayı tarifi için gerekli olan malzemeler:

100 gram ışkın otu kökü

2 bardak su

Işkın kökü çayı nasıl demlenir?

100 gram ışkın otu kökünü ayıklayın ve temizleyin.

2 bardak suyun içine 100 gram ışkın kökünü ilave edin ve karışımı 12 saat bekletin.

12 saatin ardından karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün.

İsteğe bağlı olarak bal veya şeker ilave edin.

Elde ettiğiniz karışımı kaynatın ve ateşten alın.

Hazırladığınız çayı cam şişelere doldurarak buzdolabında muhafaza edin.

Günlük olarak tüketmeye özen gösterin.

Işkın kökü çayı zayıflatır mı?

Günlük hayatın yoğunluğu, uyku problemleri, düzensiz beslenme, yetersiz su tüketimi, bazı sosyal ve psikolojik sebepler fazla kilolara fatura çıkarır. Alınan fazla kilolardan kurtulmak isteyenler ise çeşitli yöntemlere başvurur. Bu yöntemlerden en sık tercih edileni ise doğal ve şifa etkisi sayesinde bitki çaylarıdır. Birçok bitki çayı taşıdığı bileşenler sayesinde zayıflamaya yardımcı etki gösterir. Fakat yine de bitkisel çaylar direkt zayıflamaya değil diyeti desteklemeye yardımcıdır. Işkın kökü çayının sindirim sistemini düzenleyici etkisi sayesinde fazla kiloya sahip kişilerin zayıflama yolculuğunda yardımcısı olabilecek çaylar arasındadır. Hiçbir bitki çayı gibi ışkın kökü çayının da direkt olarak zayıflatıcı etkisi yoktur ve mutlaka bir hekime danışılarak diyet listesine eklenmelidir.

Işkın kökü çayı adet söktürür mü?

Adet döngüsü; beslenme düzeni, mevsim değişimi, stres, duygu ve hormonal değişikler gibi pek çok sebeple düzensizleşebilir. Pek çok kadın günlük hayatta da farklı rahatsızlıkları gidermeye yardımcı olarak tükettiği bitki çaylarının bazılarının sağladığı adet söktürücü etkisinden de faydanırlar. Adet döneminde düzensizlikler yaşayan pek çok kadın adet söktürmek ve adet döneminde de yaşadıkları kas ağrılarını hafifletmek için bitkisel çaylar tüketirler. Ayrıca bitki çaylarının sakinleştirici etkisi sayesinde de bu çaylar kadınların bu dönemlerde vazgeçilmezi hâline gelmiştir. Işkın kökü çayının adet söktürücü etkisi olmamasına rağmen stresi azaltıcı ve sakinleştirici etkisi sayesinde kadınların adet dönemlerinde tercih ettiği bitkisel çaylardan birisidir.