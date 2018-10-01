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İSKİ'nin "Büyükçekmece Yüzer GES" projesine uluslararası ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 15:01 | Son Güncelleme

Yeşil Dünya Örgütü tarafından gerçekleştirilen "Yeşil Dünya Ödülleri" yarışmasına, "Büyükçekmece Yüzer Güneş Enerjisi Santrali" projesiyle katılan İSKİ, "Küresel Altın Ödülü" aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Yeşil Dünya Örgütü tarafından düzenlenen "Yeşil Dünya Ödülleri" yarışmasında, "Büyükçekmece Yüzer Güneş Enerjisi Santrali (GES)" projesiyle ödüle layık görüldü.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, idare, İngiltere merkezli Yeşil Dünya Örgütü'nce, çevresel performansı artırmak, kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek, kurumların rekabetçiliğini geliştirmek, halk ve çalışan katılımı yoluyla sosyal fayda sağlamak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olmak ve ödül alan katılımcıların çevresel faaliyetlerinin faydasını görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Yeşil Dünya Ödülleri yarışmasında "Büyükçekmece Yüzer GES Projesi"yle katıldı.

Yarışmada, dünya çapında kamu hizmeti veren kuruluşlardan yapılan 500 başvuru arasından İSKİ'nin "dünyada bir ilk" olarak adlandırılan "Büyükçekmece Yüzer GES Projesi", "Yeşil Enerji" kategorisinde Küresel Altın Ödülü aldı.

- Proje hakkında

Son teknoloji imkanlarını yenilikçi sistemlerle benimseyerek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir yaklaşımlarla geliştirilen, yüzdürücü sistem tasarımıyla inovatif yönü güçlü olan projenin güneş panellerinin kullanım yeri bakımından (tatlı su yüzeyinde) dünyada ve Türkiye'de ilk olma özelliği bulunuyor.

Bu alanda yapılacak olan Ar-Ge projelerine ışık tutması, verimliliğin artırılması noktasında daha gelişmiş teknolojik ürünlerin ve faydalı modellerin üretilmesine de öncülük etmesi hedeflenen proje, kurum ve tesislerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi, çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ederek su kalitesine katkıda bulunacak.

Tatlı su havzalarından elde edilecek olan enerjinin milli teknoloji ve üretimle karşılanacağı sistem, su kalitesinde olumsuz bir sonuca yol açmayacağı gibi göllerde oluşan buharlaşma oranını da büyük ölçüde azaltacak.

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