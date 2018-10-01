İskitler'deki metruk binalar yıkılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince İskitler'de, oto sanayi sitelerinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilecek Merkezi İş Alanları (MİA) projesi dolayısıyla bölgedeki bazı metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.
Belediye ekiplerinin, Büyük, Ata ve Demir sanayideki metruk binalarla ilgili tahliye ve yıkım çalışmaları devam ediyor.
Ata Sanayi'de polis ve zabıta ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları, iş yeri sahiplerinin tepkisini çekti.
İş yeri sahibi Yusuf Kalender, belediyenin yıkım işlemlerini, tebligatta bulunmadan gerçekleştirdiğini iddia ederek, "Metruk, kapısız, sahipsiz binaların yıkılmasına sözüm yok. Ama çalışan, işleyen dükkanlar var. Bize verdikleri sözler vardı, tutulmadı." dedi.
Kalender, metruk binaların yıkılmasına dair belediye kararının mahkeme tarafından durdurulduğunu, buna rağmen metruk olmayan binaların da belediye ekipleri tarafından yıkılmak için işaretlendiğini ileri sürdü.
Yıkım çalışmalarını eleştiren Kalender, tebligat yapılmadan iş yerlerinin yıkılmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından İskitler'de görüntü kirliliğine yol açtığı ve toplum sağlığını olumsuz etkilediği gerekçeleriyle eski ve metruk yapılar için yıkım kararı alınmış, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bölgede yeni yerleşim planı hazırlanacağı ilan edilmişti.
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