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İSKİ'ye tepki gösteren CHP'li üyeye "İSKİ binası önünde özür dile" seçeneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 12:57 | Son Güncelleme

İSKİ'ye fatura tepkisinin ardından toplantıya çağırılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, İSKİ önünde özür açıklaması yapması istendiğini söyledi

İSKİ'ye tepki gösteren CHP'li üyeye "İSKİ binası önünde özür dile" seçeneği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Yürek, İSKİ tarafından 3 aydır boş olan Silivri'deki yazlığına gönderilen 257 TL'lik faturaya tepki gösterdi. Tepkisini kişisel sosyal medya hesabından dile getiren Yürek, geçtiğimiz gün parti yöneticileri tarafından toplantıya çağrıldı. İlçe binasına giden Yürek, parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda kendisine üç seçenek sunulduğunu söyledi. Seçenekler arasında partisinden ve meclis üyeliğinden istifa etmesi ya da İSKİ'nin önünde 'özür' açıklaması yapması istendiğini belirten Yürek, toplantıda partiden ihraç edilme konusunun da gündeme geldiğini dile getirdi.

"PARTİMİN BÖYLE BİR TEPKİ GÖSTERECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM"

Yürek, "İlçe başkanımız bizi toplantıya çağırdı. Meclis üyeleriyle beraber bir toplantı yaptık. Bana bu toplantıda 3 seçenek sunuldu. Birincisi hem partiden hem de meclis üyeliğinden istifa etmem istendi. İkinci İSKİ'nin önünde özür niteliğinde açıklama yapmam istendi. Üçüncüsü de partimden ihraç edilmem konuşuldu. Benim bu üç seçeneğe karşı tepkim oldu. Beni buraya halk seçti. Bundan dolayı bende kendilerine halkın isteği doğrultusunda hareket edeceğimi ifade ettim. Ben partimi seviyorum ve istifa etmeyi düşünmüyorum. Ben paylaşımımda halkın da sorunu olan bir konuyu dile getirdim. Halkımızın her zaman sesi olmaya devam edeceğiz. Ben yüksek gelen faturaya tepkimi dile getirdiğimde partimin bana böylesine bir tepki göstereceğini beklemiyordum. Söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. İSKİ'ye, İGDAŞ'a ve BEDAŞ'a sesleniyorum, insanların haklarını gasp etmesinler" dedi.

"BEN GERÇEKTEN İNSANLARIN SORUNUNU DİLE GETİRDİM"

Tepkisinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aramadığı söyleyen Yürek, "Ekrem bey konu ile ilgili benim aramadı. Ben gündeme gelmek için böyle bir paylaşımda bulunmadım. Kimse yanlış bir yere çekmesin. Ben gerçekten insanların sorununu dile getirdim. Arkadaşlarım ve yakın çevrem bu durumdan muzdarip. Hepsi beni arayarak, tepkimin yerinde olduğunu ve haklı bulduklarını belirterek teşekkür ettiler. Burada bir siyasi parti ayrımı yapmıyorum. Bütün partilere mensup arkadaşlarım aradı ve bana aynı şeyi söylediler" diye konuştu.

(DHA)

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