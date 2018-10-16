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İskoç aktör Gerard Butler'dan "Kaşıkçı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 00:08 | Son Güncelleme

Aktör Gerard James Butler: - "Suudi Arabistan'a gideceğimiz sabah uyandığımda olanlar hakkında bilgilendirildik. Buna müdahil olmanın iyi olmayacağını hissettik. Suudi Arabistan'a (bu ortamda) gitmek duyarsızlık olacaktı" - "Suudi Arabistan'da bu olaya adı karışan insanlarla görüşecektik, dolayısıyla bizim için basın özgürlüğü olsun veya olmasın, sadece bu duruma müdahil olmak istemedik"

WASHINGTON (AA) - Hollywood'un ünlü İskoç aktörü Gerard James Butler, Riyad'a yapmayı planladığı ziyareti, orada görüşeceği kişiler arasında Cemal Kaşıkçı cinayetine ismi karışanlar olduğu gerekçesi ile iptal ettiğini açıkladı.

Butler, Rusya ile bir savaşın çıkmasını engellemeye çalışan bir Amerikan deniz subayını canlandırdığı yeni filmi "Hunter Killer" (Avcı Katili) ile ilgili ABD Savunma Bakanlığında soruları yanıtladı.

ABD'de 24 Ekim'de vizyona girecek filminin tanıtımı için planladığı Riyad seyahatini neden iptal ettiğine ilişkin bir soruya Butler, "Suudi Arabistan'a gideceğimiz sabah uyandığımda olanlar hakkında bilgilendirildik. Buna müdahil olmanın iyi olmayacağını hissettik. Suudi Arabistan'a (bu ortamda) gitmek duyarsızlık olacaktı." diye yanıt verdi.

Butler, Suudi Arabistan'daki film şirketinin yaptığı hazırlıklardan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Ancak müdahil olabileceğimiz bir durum değildi. Bu durum da henüz sonuçlanmış değil." diye konuştu.

"Gitmeme konusundaki tepkinize neden olan basın özgürlüğü müydü?" şeklindeki bir soruya ise Butler, “Suudi Arabistan’da bu olaya adı karışan insanlarla görüşecektik, dolayısıyla bizim için basın özgürlüğü olsun veya olmasın, sadece bu duruma müdahil olmak istemedik.” yanıtını verdi.

ABD hükümetinden kimsenin kendisine Suudi Arabistan’a gitmemesi yönünde bir telkinde bulunmadığını belirten Butler, iptal edilen Riyad programında, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de görüşme olduğunu kaydetti.

-Suudi Arabsitan'a boykot sürüyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleştirilmesi planlanan ve "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen "Geleceğe Yatırım Girişimi" (Future Investment Initiative) konferansından da çekilenlere her gün yeni isimler ekleniyor.

En son JP Morgan Chase ve Ford'un yanı sıra ABD'deki dev yatırım şirketleri yöneticileri konferansa gitmeyeceklerini açıklamıştı. Önemli yöneticilerin yanı sıra konferansın basın sponsorları da bir bir çekiliyor.

New York Times gazetesinin başlattığı boykot kampanyasına CNN, Fox, CNBC, Huffington Post, Los Angeles Times, İngiliz Financial Times ve Economist gibi kuruluşlar da katıldı.

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ABD Gerard Butler kaşıkçı Muhammed bin Selman Suudi Arabistan

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