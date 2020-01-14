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  4. İskoç hükümeti bağımsızlık referandumunda ısrarlı

İskoç hükümeti bağımsızlık referandumunda ısrarlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 20:01 | Son Güncelleme

İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon: - "Westminster birliği (Birleşik Krallık) rıza olmadan sürdürülemez. Demokrasi galip gelecek"

LONDRA (AA) - İskoçya hükümeti, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın karşı çıkmasına rağmen ikinci bağımsızlık referandumunu yapmada ısrar ediyor.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, Johnson'ın yeni bir bağımsızlık referandumu gerçekleştirebilmesi için gereken yetki devri talebine olumsuz yanıt vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "İskoçya'nın kendi geleceğine karar verme hakkını elde edeceğini" söyledi.

Daha önce yasal yollara başvurmayacaklarını kaydeden Sturgeon, Başbakanın resmi cevabının ardından atılacak adımları ocak ayının sonundan önce belirleyeceklerini dile getirdi.

Bölgesel parlamentodan "İskoçya'nın tercih yapma hakkını" oylamasını isteyeceklerini vurgulayan Sturgeon, "Westminster birliği (Birleşik Krallık) rıza olmadan sürdürülemez. Demokrasi galip gelecek." dedi.

Sturgeon, şu aşamada tek sorunun, "merkezi yönetimin bu kaçınılmaz durumu kabul etmesinin ne kadar süreceği" olduğunu dile getirdi.

- Bağımsızlık talebi

İskoçya'da 2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda seçmenin yüzde 55'i İngiltere ile birlikten yana oy kullanmıştı ancak İngiliz hükümeti referandum kampanyasında, İskoçya'nın bağımsızlığı seçmesi halinde AB üyeliğini de kaybedeceği tehdidini öne çıkarmıştı.

Brexit ile durumun değiştiğini savunan İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, geçen ay merkezi hükümete ülkede ikinci bağımsızlık referandumu yapılması için bölgesel yönetime yetki devretmesi çağrısı yapmış ve bu talebi yazılı da iletmişti.

Sturgeon, lideri olduğu İskoç Ulusal Partisinin (SNP) 12 Aralık'ta yapılan seçimde İskoçya'daki oyların yüzde 45'ini almasının da bağımsızlık talebi yönünde güçlü bir işaret olduğunu savunmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bağımsızlık referandumu için yetki devri isteyen İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'a bugün yazdığı mektupla talebi reddetmişti.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık genelinde, AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı ancak İskoçya halkı, yüzde 62 ile referandumda "hayır" oyu vermişti.

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bağımsızlık Boris Johnson ingiltere İskoçya Nicola Sturgeon

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