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İskoç lider, seçim kampanyasında bağımsızlık için destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 19:03 | Son Güncelleme

İskoç lider, seçim kampanyasında bağımsızlık için destek istedi

LONDRA (AA) - İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, ikinci bir bağımsızlık referandumuna gidilebilmesi için halktan erken genel seçimde kendilerine oy vermesini istedi.

Sturgeon, 12 Aralık'taki seçimler için kampanyasını başlattı. Edinburgh'da konuşan Sturgeon, SNP'ye verilecek güçlü desteğin yeni bir bağımsızlık referandumuna destek anlamına geleceğini söyledi.

İskoçya halkının, bağımsızlık arzusunu göstermesi durumunda, merkezi yönetimin buna muhalefetinin sürdürülemez hale geleceğini savunan Sturgeon, "Herkes bir bağımsızlık referandumu olacağını biliyor." dedi.

İskoç lider, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in iktidara gelmesi durumunda yeni bir referanduma izin verebileceğini de belirtti.

- Seçim stratejisi

Bağımsızlık iddiasıyla kampanya yürüten SNP, şu an 35 olan parlamenter sayısını 50'ye çıkarmayı istiyor. Özellikle Muhafazakar Parti'nin elindeki 13 koltuğu elde etmeyi planlayan parti, böylece parlamentoya daha güçlü dönmeyi ve olası bir İşçi Partisi azınlık hükümetine destek vermesi karşılığında da ikinci bir bağımsızlık referandumu için onay almanın hesaplarını yapıyor.

İskoçya'nın Brexit referandumunda yüzde 62 karşı oy vermesi SNP'nin elini güçlendirirken, partinin oyunu artırabileceği değerlendiriliyor.

İskoçya'da 2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda Birleşik Kralık'tan ayrılma yüzde 54 ile reddedilmişti. Bu sonuçta merkezi yönetimin İskoçya'nın Birleşik Kralık'tan ayrılması durumunda AB'den de ayrılmış olacağı yönündeki açıklamasının etkili olduğu belirtilmişti.

İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit konusunda anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere İskoç Ulusal Partisi İskoçya Nicola Sturgeon

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