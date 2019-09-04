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İskoç mahkemesi “parlamento darbesini" yasalara uygun buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

İskoçya Yüksek Mahkemesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil kararının iptali için yapılan başvuruyu reddetti

LONDRA (AA) - İskoçya Yüksek Mahkemesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Yüksek Mahkeme, yaklaşık 70 milletvekili, lord ve sivil toplum temsilcisinin Johnson’ın İngiliz parlamentosunu 5 hafta tatil etme kararının iptali için açtığı davada kararını verdi.

Mahkeme, Johnson’ın kararının yasalara aykırı olmadığına hükmetti.

Kararda, Johnson’ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuki değil siyasi nitelikte olduğu, bu nedenle de mahkeme tarafından iptal edilemeyeceği belirtildi.

Johnson'ın kararına tepki gösteren eski başbakanlardan John Major'ın da müdahil olarak katılacağı benzer bir davanın yarın da Londra'da görülmesi bekleniyor.

Başbakan Johnson, geçen hafta parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim tarihlerinde tatil etme kararı almıştı.

Johnson bu adımıyla milletvekillerine anlaşmasız Brexit'i önleyecek yasa çıkarmak için yeterli zamanı bırakmamayı hedefliyordu.

Parlamentoyu tatil kararı muhalefet partileri tarafından "darbe" diye nitelendirilirken, hafta sonunda İngiltere'de 30'dan fazla kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.

- Parlamentoda kritik gün

Ancak Avam Kamarasında, parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp milletvekillerine veren teklif, dün akşam 301'e karşı 328 oyla kabul edildi.

Johnson, dün parlamentoda yapılan kritik oylamada muhalefet partileriyle hareket eden 21 milletvekilini Muhafazakar Partinin parlamento grubundan ihraç etti.

Muhalefet partileri bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılmasını önleyecek bir yasa tasarısını geçirmeye çalışacak.

Çıkarılacak yasanın, İngiltere ile AB arasında bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde hükümeti AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakacak şekilde formüle edilmesi bekleniyor.

Başbakan Johnson, dünkü oylamanın ardından yaptığı konuşmada, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarması halinde ülkeyi erken seçime götürmek için bir teklifi parlamentoya sunacağını açıkladı.

- Brexit süreci

Başbakan Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Partinin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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Boris Johnson Brexit ingiltere İskoçya Yüksek Mahkemesi

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