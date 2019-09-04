LONDRA (AA) - İskoçya Yüksek Mahkemesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararının iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Yüksek Mahkeme, yaklaşık 70 milletvekili, lord ve sivil toplum temsilcisinin Johnson’ın İngiliz parlamentosunu 5 hafta tatil etme kararının iptali için açtığı davada kararını verdi.

Mahkeme, Johnson’ın kararının yasalara aykırı olmadığına hükmetti.

Kararda, Johnson’ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuki değil siyasi nitelikte olduğu, bu nedenle de mahkeme tarafından iptal edilemeyeceği belirtildi.

Johnson'ın kararına tepki gösteren eski başbakanlardan John Major'ın da müdahil olarak katılacağı benzer bir davanın yarın da Londra'da görülmesi bekleniyor.

Başbakan Johnson, geçen hafta parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim tarihlerinde tatil etme kararı almıştı.

Johnson bu adımıyla milletvekillerine anlaşmasız Brexit'i önleyecek yasa çıkarmak için yeterli zamanı bırakmamayı hedefliyordu.

Parlamentoyu tatil kararı muhalefet partileri tarafından "darbe" diye nitelendirilirken, hafta sonunda İngiltere'de 30'dan fazla kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.