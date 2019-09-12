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İskoç Mahkemesi'nden Johnson'ın planına engel

12.09.2019 08:39 | Son Güncelleme

İskoçya’nın en yüksek mahkemesi Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta süreyle askıya alma kararını hukuka aykırı buldu.

Karar sonrası milletvekilleri parlamentoyu göreve çağırdı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu 9 Eylül Pazartesi günü Brexit’in öngörüldüğü 31 Ekim tarihine 50 gün kala 5 hafta süreyle zorunlu tatile çıkarmasının yankıları sürüyor.

İskoçya Yüksek Mahkemesi Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta süreyle askıya alma kararını hukuka aykırı buldu.

Farklı partilerden milletvekilleri tarafından mahkemeye götürülen başvuruda hükümetin parlamentoyu tatile çıkarma kararının hukuk dışı ve anti demokratik olduğu belirtiliyordu.

İskoçya’nın en yüksek mahkemesindeki yargıçlar mahkeme kararında parlamentonun zorunlu tatile çıkmasının hukuksuz olduğuna hükmederek kararın "kamu yetkililerinin genel kabul gören davranışlarına uymadığını” ve bu durumdan "çıkarılacak anlamın Başbakan ve İngiliz hükümetinin parlamentoyu sınırlandırmak istediği” olduğu belirtildi.

Bazı milletvekillleri bu karar üzerine parlamentonun derhal göreve çağırılması gerektiğini söylerken, eski Muhafazakar siyasetçi Dominic Grieve, Boris Johnson Kraliçeyi parlamentonun askıya alınması konusunda yanlış yönlendirdiyse istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

Hükümet temyize gidecek

İngiliz hükümeti mahkeme kararını temyiz edeceğini açıkladı.

Buckingham Sarayı konu ile ilgili yorum yapmazken, Johnson’ın sözcüsü parlamentonun askıya alınması ile ilgili nedenlerini kamuoyu ile paylaştıklarını kaydetti.

Parlamentonun faaliyetlerini askıya alarak, muhalefetin anlaşmasız Brexit’in engellenmesine yönelik girişimlerini önlemeyi hedefleyen Johnson’ın bu stratejisinin mahkeme kararı sonrası nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.

Zorunlu tatil

İngiltere parlamentosu, 9 Eylül Pazartesi günü Brexit’in öngörüldüğü 31 Ekim tarihine 50 gün kala 5 hafta süreyle tatile çıkmıştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, parlamentoyu askıya alma kararı nedeniyle parlamento ancak 14 Ekim’de yeniden toplanabilecek.

İskoçya’da başka bir mahkeme ve Londrada bulunan yüksek mahkeme daha önce benzer sebeplerle yapılan başvuruları reddetmişti.

Reuters/SSB, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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