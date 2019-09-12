İskoç Mahkemesi'nden Johnson'ın planına engel

Karar sonrası milletvekilleri parlamentoyu göreve çağırdı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu 9 Eylül Pazartesi günü Brexit’in öngörüldüğü 31 Ekim tarihine 50 gün kala 5 hafta süreyle zorunlu tatile çıkarmasının yankıları sürüyor.

İskoçya Yüksek Mahkemesi Johnson'ın parlamentoyu 5 hafta süreyle askıya alma kararını hukuka aykırı buldu.

Farklı partilerden milletvekilleri tarafından mahkemeye götürülen başvuruda hükümetin parlamentoyu tatile çıkarma kararının hukuk dışı ve anti demokratik olduğu belirtiliyordu.

İskoçya’nın en yüksek mahkemesindeki yargıçlar mahkeme kararında parlamentonun zorunlu tatile çıkmasının hukuksuz olduğuna hükmederek kararın "kamu yetkililerinin genel kabul gören davranışlarına uymadığını” ve bu durumdan "çıkarılacak anlamın Başbakan ve İngiliz hükümetinin parlamentoyu sınırlandırmak istediği” olduğu belirtildi.

Bazı milletvekillleri bu karar üzerine parlamentonun derhal göreve çağırılması gerektiğini söylerken, eski Muhafazakar siyasetçi Dominic Grieve, Boris Johnson Kraliçeyi parlamentonun askıya alınması konusunda yanlış yönlendirdiyse istifa etmesi gerektiğini kaydetti.