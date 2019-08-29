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İskoç Muhafazakar Parti lideri Davidson istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

İskoç Muhafazakar Parti lideri Ruth Davidson, 8 yıllık parti liderliği sonunda ailesine yeteri kadar vakit ayıramadığı gerekçesiyle istifa etti.İskoç Muhafazakar Parti lideri Ruth Davidson, 8 yıllık parti liderliği sonunda istifasını verdi.

İskoç Muhafazakar Parti lideri Davidson istifa etti

İskoç Muhafazakar Parti lideri Ruth Davidson, 8 yıllık parti liderliği sonunda ailesine yeteri kadar vakit ayıramadığı gerekçesiyle istifa etti.
İskoç Muhafazakar Parti lideri Ruth Davidson, 8 yıllık parti liderliği sonunda istifasını verdi. Gerekçe olarak, iyi bir lider olmaya çalışırken ailesine yeteri kadar vakit ayıramadığını gösterdi.
Davidson yaptığı yazılı açıklamada kısaca, “Yıllar boyunca iyi bir lider olmaya çalışırken, bir kız, kız kardeş, eş ve arkadaş olmaya çalıştım. Ancak, parti ve politik hayatım her zaman önce geldi. Çoğu zaman sevdiklerime geride bırakma pahasına onları ihmal ettim. Oğlumun gelişi farklı seçim yapmamı gerektiriyor” dedi.
Davidson ayrıca, ”İstifa ettim ama başbakanı desteklemeye devam edeceğim” diyerek Başbakan Johnson’ın Parlamento’yu askıya alma kararını onayladığını gösterdi. Davidson ile Johnson, İngiltere’de TORY olarak bilinen Muhafazakar Parti’nin farklı bölgelerdeki liderleri olarak görev yapıyor.
Muhafazakar kaynaklar, Davidson’un istifasının birkaç aydır gündemde olduğunu, Boris Johnson’ın son duyurusunun doğrudan bir sonucu olmadığını iddia etti. 40 yaşında olan Davidson, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde kalmasını isteyen grubun içinde önemli bir yer ediniyor. Ayrıca İskoçya’daki muhafazakarların dirilişinin mimarı olarak da kabul ediliyordu.
Bu arada istifa haberinin; Başbakan Johnson’ın Parlamento’yu askıya alması ve hükümetin üst meclisinde yer alan önemli isimlerinden Lord George Young’un istifasından kısa süre sonra gelmesi de dikkat çekti.

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