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İskoçlar neden etek giyer? İskoç eteği Kilt hakkında bilgiler!

16.11.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoç erkeklerinin neden kilt adlı etek giydiği, Diyarbakır'da EURO 2024 elemeleri kapsamında oynanacak olan Türkiye İskoçya hazırlık maçı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İskoç taraftarlar giydikleri kilt kıyafetleri ile Diyarbakır sokaklarında dolaştı. Peki, İskoçlar neden etek giyer? İşte İskoç eteği Kilt hakkında bilgiler...

İskoçlar neden etek giyer? İskoç eteği Kilt hakkında bilgiler!

İskoç erkeklerinin neden kilt giydiği bugün (16 Kasım 2022 Çarşamba) Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak olan Türkiye İskoçya hazırlık maçı öncesi merak konusu oldu. Bilindiği üzere Diyarbakır tarihinde ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacak. Öte yandan İskoç taraftarlar giydikleri kilt eteği ile tarihi Sur ilçesinde gezintiye çıktı. İskoçların eteği Kilt ile ilgili detaylar haberimizde...

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KİLT NEDİR?

İskoçlar, kilt adı verilen bir etek giymektedir.

Fakat kilt, İskoçya'da düğün ve balo gibi özel günlerde giyilmektedir.

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İSKOÇLAR NEDEN ETEK GİYER?

Kilt, İskoçya'nın ulusal gururun ve aile/klan ilişkilerinin önemli bir sembolü olarak bilinmektedir.

İskoç erkeklerin giydiği kıyafet,; gömlek, kravat, yelek, ceket, kilt ve kilt iğnesinden oluşur.

İskoçlar dize kadar yün çorap geçirir ve kurdele ile hafif takım elbise ayakkabıları giyerler.

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Öte yandan kilt adı verilen etek İskoçlar için gücün, romantikliğin ve dramatizmin simgesidir.

Kit İskoçlar için 1500'lü yıllardan beri büyük öneme sahiptir.

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