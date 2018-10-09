İskoçlar’ın Bağımsızlık Yürüyüşü

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da yüzlerce kişi bağımsızlık referandumunun yeniden yapılması talebinde bulundu. Ellerinde İskoçya’nın ulusal bayrağıyla yürüyenler, “Ne istiyoruz? Bağımsızlık! Ne zaman? Hemen şimdi!” şeklinde sloganlar attı.

Basın organları yürüyüşe katılanların sayısını binlerle verse de, sosyal medya üzerinden bazı katılımcılar sayılarının yüzbin olduğunu savundu.

Sosyal medyada İngiltere başbakanı Theresa May’in “İskoçya’nın ayrılmak gibi bir talebi yok” sözlerine sert yanıt veren videolar paylaşıldı.

Yürüyüşün adı “Herkes bir bayrağın altına”ydı. İskoçya’nın İngiltere’den ayrılık konusunu bir kez daha halk oylamasına sunmayı amaçlayan göstericilerin ellerindeki pankartlarda “Londra’nın tahakkümüne son” diye yazdı.

Bu sabah toplanan kalabalığa İngiltere’nin dört bir yanından hareket eden otobüs ve trenle gelenler de destek verdi.

Yürüyüş hedefi Holyrood parkında toplanıp bağımsızlık sloganlarına devam etmeyi amaçlıyordu. İskoçya tarihi alanlar kurulunun yasak kararı orada toplanmalarını engellemedi. Tarihi kalelerin bulunduğu alanda siyasi amaçlı gösteriler yasaklanmasına rağmen gösterinin organizatörlerinden Gary J Kelly, kalelerde dalgalanan İngiliz bayraklarını işaret ederek, “Bunlar siyasi değil mi?” diye sorarak yasaktaki çelişki olduğu imasında bulundu.