İskoçlar’ın Bağımsızlık Yürüyüşü

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da yüzlerce kişi bağımsızlık referandumunun yeniden yapılması talebinde bulundu. Ellerinde İskoçya’nın ulusal bayrağıyla yürüyenler, “Ne istiyoruz? Bağımsızlık! Ne zaman? Hemen şimdi!” şeklinde sloganlar attı.
Basın organları yürüyüşe katılanların sayısını binlerle verse de, sosyal medya üzerinden bazı katılımcılar sayılarının yüzbin olduğunu savundu.
Sosyal medyada İngiltere başbakanı Theresa May’in “İskoçya’nın ayrılmak gibi bir talebi yok” sözlerine sert yanıt veren videolar paylaşıldı.
Yürüyüşün adı “Herkes bir bayrağın altına”ydı. İskoçya’nın İngiltere’den ayrılık konusunu bir kez daha halk oylamasına sunmayı amaçlayan göstericilerin ellerindeki pankartlarda “Londra’nın tahakkümüne son” diye yazdı.
Bu sabah toplanan kalabalığa İngiltere’nin dört bir yanından hareket eden otobüs ve trenle gelenler de destek verdi.
Yürüyüş hedefi Holyrood parkında toplanıp bağımsızlık sloganlarına devam etmeyi amaçlıyordu. İskoçya tarihi alanlar kurulunun yasak kararı orada toplanmalarını engellemedi. Tarihi kalelerin bulunduğu alanda siyasi amaçlı gösteriler yasaklanmasına rağmen gösterinin organizatörlerinden Gary J Kelly, kalelerde dalgalanan İngiliz bayraklarını işaret ederek, “Bunlar siyasi değil mi?” diye sorarak yasaktaki çelişki olduğu imasında bulundu.
Organizatörler tüm gün süren etkinliği YouTube’da da canlı yayınladı. Kürsüdeki konuşmalarda İngiltere’nin AB’den ayrılığı eleştirildi, İskoçların Brexit referandumunda AB’de kalma yanlısı tutumu hatırlatıldı.
Yürüyüş ve parktaki toplanma İskoçların ulusal partisi SNP’nin sonbahar kongresi öncesinde gerçekleştirildi. SNP, İngiltere’deki mevcut iktidar partisinin dışardan destekçisi ve aynı zamanda parlamentodaki 35 sandalyeyle iktidar ortağı. Partinin genel başkan vekili Keith Brown da eylemciler arasındaydı.
Yükselen bu ayrılık seslerine katılımın 2014’deki referandumdan daha fazla olması bekleniyor. Bunun nedeni, Brexit. İskoçlar AB’de kalma yönünde oy verdikleri halde, ayrılığın bedelini ödeme yanlısı değil. İngiltere’den ayrılığın oylandığı 2014’teki İskoç referandumunda ise, 1 milyon 600 bin kişinin “evet” oyuna karşılık 2 milyon kişi “hayır” demiş ve İngilizlerle kader birliğine devam yönünde karar alınmıştı.
İngiltere’nin AB’den ayrılmak istediği bugünlerde İskoçların benzer bir taleple seslerini yükseltmesi, hem içerde hem dışarda İngilizleri zor günler beklediğinin işareti olarak görülüyor.
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